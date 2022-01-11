近期感染變種病毒Omicron的個案又再證明，出入機場人士根本不應有免檢優待。這是很簡單的邏輯：一、外國疫情比香港嚴峻；二、航機乘客來自五湖四海；三、若航機上有帶菌者，共處狹小而密閉的機艙，極易受感染；四、有實證即使已接種兩劑疫苗仍會中招，故不能假設已接種疫苗就能免疫。

綜合以上四點，若決心做好風險管理，就不應給予從外地抵港執勤的機組人員有免檢優待。況且現時測試那麼快就有結果，安排機組人員在規範空間做第一關的快速測試，顯示呈陰性才可離開，並非繁複或難做之事，即使航空公司也會覺得合情合理。若果說法有理有據、前後一致，大眾必會順氣配合；反之，免檢優待，先是理據薄弱，亦不能單靠免檢者自律留守在家，這是把風險擴大。

機場是最高危地帶，除了要在機組人員和到埗乘客中，做好偵測、把關、防禦的工作外，轉機乘客也是最容易被走漏眼的，所帶來的風險也相當高，他們先由四方八面路經香港，再由此地散布五湖四海，但大家有否想過他們在機場等候轉機時，其實如何活動呢？

聽聞在某處有這樣的機場：轉機乘客待在機場太久嗌肚餓，那個機場安排他們可到特定區域（如：機場橙區）的員工飯堂用膳。那個員工飯堂首先是離跑道最近的那個，機來機往，若有轉機乘客傻傻或貪得意走出跑道，誰負責？那是極其危險的安排。加上現時疫情緊張，只要轉機乘客當中有一人是感染者的話，那在機場橙區員工飯堂用膳的職員，就等如焗住受感染。又，若其他區域工作的職員（如：A區），走到B區機場員工飯堂用膳，就有機會把病毒帶到A區，放工離開機場時再走入社區。這是一個極大、極危險的風險漏洞。安排轉機乘客和機場職員同處一地，反映相關單位的決策者毫無危機意識，亦罔顧員工安危。

如何妥善安排和規限在機場等待的轉機乘客，是處理疫情絕對不能走漏眼的風險管理，一旦疏忽就會導致大漏洞，後果嚴重。