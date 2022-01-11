MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封 副刊版 2022/01/11 分享： 今個農曆新年，MOKO新世紀廣場特別聯乘本地插畫家林皮，以祝願的新春景象為主題設計出一套4款「新春祝願」利市封，讓顧客以積分換領。另外，商場還有「鳥語幸福」5大打卡位，實行來趟日系甜蜜浪漫迎新春。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 2022/01/08 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 2022/01/07 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 2022/01/04 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 2021/12/31 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 2021/12/30 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 商場 農曆新年 旺角 Moko 蘭花 年宵