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MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封

副刊版 2022/01/11

分享：

今個農曆新年，MOKO新世紀廣場特別聯乘本地插畫家林皮，以祝願的新春景象為主題設計出一套4款「新春祝願」利市封，讓顧客以積分換領。另外，商場還有「鳥語幸福」5大打卡位，實行來趟日系甜蜜浪漫迎新春。

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欄名 : 本地遊

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