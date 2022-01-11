林青霞和袁國勇 願今夜星光燦爛

「洪門宴生日派對」，除了官員，一批候任立法會議員牽涉其中，被送往竹篙灣檢疫中心隔離，其中何君堯抵達竹篙灣後，在社交媒體上載照片，稱「今夜星光燦爛」。一句今夜星光燦爛，大家會想起甚麼？斷估何議員不會聯想到達明一派的《今夜星光燦爛》吧；至於我，就想起林青霞和袁國勇。

林青霞是我小時候的明星偶像，清純女神、瓊瑤文藝、結他民謠，滿天彩霞、煙雨濛濛、片片秋楓……疊加一起的情懷，只有經歷過才明白。1988年，林青霞主演許鞍華執導的電影《今夜星光燦爛》，講述她與林子祥飾演的男主角，以及他兒子之間的兩段愛情故事。

林青霞以瓊瑤電影《窗外》出道，逾100部電影作品，從青春少女到風流倜儻反串角色，再到刀光劍影俠客，一路走來，華彩綻放。可以說，《今夜星光燦爛》這個電影名字，恰如其分地概括了林青霞20多載的從影，熠熠生輝，照亮自己的同時，也照亮了他人的生命，讓人愉悅；事實上，天上真有顆星叫林青霞星。

2000年，一位天文愛好者在美國發現了一顆小行星。星體的命名權，來自國際天文聯會（International Astronomical Union，IAU）的小行星中心（Minor Planet Centre），小行星獲發現後，會得到一個臨時編號，再經過嚴謹審議，確定是否為新發現行星，而小行星的發現者，則有權為自己發現的星建議一個名。38821號小行星發現者給這顆星命名Linchinghsia（林青霞），2006年正式獲得批准，從此林青霞的星光衝出地球。

所以說，如果是一個識發現小行星的天文愛好者，相信會「溝死女」，和心儀的對象說：「你抬頭一下，知道嗎？那顆閃爍着神秘誘惑的星，有個很美麗的名字啊，叫XXX星。」總好過和她說：「Hey，今夜星光燦爛……」

發現林青霞星那位仁兄，不是普通人，他名叫楊光宇，是香港的業餘天文學家，曾任香港天文學會會長，可以說就是我口中能夠「溝死女」的人。據報道，他在美國亞利桑那州有一個名為「沙漠之鷹」（Desert Eagle Observatory）的私人天文台，專門從事小行星搜索，至今發現小行星的數量，在全球業餘小行星搜索者中排前列。

港天文愛好者 賦名多顆行星

2018年小行星中心出版的《小行星通告》，新增了5顆小行星，其中4顆以香港人命名，都是楊光宇發現的，分別是編號28980 Chowyunfat（周潤發）小行星、編號32613的Tseyueman（謝婉雯）小行星，都是在2001年發現；編號41740 Yuenkwokyung（袁國勇星）、編號41742 Wongkakui（黃家駒星），則是在2000年發現。黃家駒及經常被人「野生捕獲」的發哥就不用說了，謝婉雯醫生在2003年沙士期間殉職，天使折翼，她的勇敢及善行常活在我們的心。

袁國勇教授作為微生物學家、傳染病專家，亦從沙士走來，今天繼續當「病毒偵探」，前天才走入有住戶確診新冠肺炎的大埔美新大廈，發現存在垂直傳播，對香港、港人以至國家貢獻良多。

楊光宇建議命名的小行星還有很多，以香港及著名藝人命名的還有Teresateng（鄧麗君星）、Cheungkwokwing（張國榮星）、Muiyimfong（梅艷芳星）、Lautakwah（劉德華星）、Kootinlok（古天樂星）等，導演則有Tsuihark（徐克星）、Spielberg（史提芬．史匹堡星），原來還有個編號110294的Victoriaharbour（維多利亞港星）呢。

據報道，巨星光環沒有讓林青霞忘乎所以，沒有忘記來時路，始終堅持做人原則與底綫，信守當初踏入影視圈給父母「全身而退」的承諾。徐克前妻施南生曾評價林青霞：「講原則，有時候可能覺得甚至太講原則……」我沒有機會認識林青霞，不知真定假，我也不認識何議員，但看到他在竹篙灣自己拍的影片，罵這個罵那個勞氣火爆，都feel到他也很有原則。

林青霞走進《窗外》，踏上星光大道，嫁人便勇退息影，後來當作家去。她曾說「戲夢人生，人生如夢」，何議員只在竹篙灣住一晚就走，否則「21夜星光燦爛」，有機會仔細思量人生，遙望天上眾多港人之星，感受港人之光，便能想通發嬲有損身體健康，人生感慨相信可以更多。

林青霞莊重典雅、不怒自威，袁國勇正直穩當「有嗰句講嗰句」，不會講東說西，謝婉雯、梅艷芳、黃家駒、周潤發等等，他們都有共通點，凡人是做不到的，就是罕見的正面形象。他們有沒有罵人我不知道，但他們都沒人會罵、沒人肯罵，眾人總是讚美他們、愛護他們，就是所謂贏得世人的尊重、不分左中右的尊重，成為了一種集體慣性。

在新冠疫下，讓我們舉頭顧盼袁國勇星、謝婉雯星、梅艷芳星、林青霞星……讓我們一起找到勇氣，面對生活不要洩氣，願今夜星光燦爛。