染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 行政人員版 2022/01/11 分享： 【本報訊】因應美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）隔離建議，美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及亞馬遜（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 2022/01/10 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 2022/01/07 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 2022/01/06 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 2022/01/05 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 污水處理工程師 全球疫下急需人才 2022/01/04 污水處理工程師 全球疫下急需人才 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 疫苗 零售 Amazon WalMart 有薪假 病假