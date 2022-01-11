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染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康

行政人員版 2022/01/11

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【本報訊】因應美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）隔離建議，美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及亞馬遜（

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