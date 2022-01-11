Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 行政人員版 2022/01/11 分享： 全球芯片荒持續，除了對手機、遊戲機等電子用品供應鏈受到打擊外，連列印機亦成為受害者。報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 自動調酒機械人 5月上市售2340元 今日 自動調酒機械人 5月上市售2340元 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 2022/01/10 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 特朗普社交平台App Store下月上架 2022/01/10 特朗普社交平台App Store下月上架 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 2022/01/07 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 2022/01/07 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 商業 科技行業 科技硬件 Canon 晶片