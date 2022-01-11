Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量

全球芯片荒持續，除了對手機、遊戲機等電子用品供應鏈受到打擊外，連列印機亦成為受害者。報道指，Canon列印機當中的墨盒，因缺乏芯片去偵測墨水耗用情況，據悉現時多達50款列印機型，因芯片不足而受到影響。

...