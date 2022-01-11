  • 18°C
香港時間 : 2022111日 (二) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自動調酒機械人 5月上市售2340元

行政人員版 2022/01/11

分享：

美國電器品牌Black & Decker日前於CES 2022上，發表了自動調酒機械人Bev。

據The Verge報道，調酒機械人與咖啡機原理類近，除了有一個水缸外，亦包括5個酒瓶位置，用家可以隨意安

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量
今日
Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量
iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計
2022/01/10
iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計
特朗普社交平台App Store下月上架
2022/01/10
特朗普社交平台App Store下月上架
Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利
2022/01/07
Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利
智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙
2022/01/07
智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙
商業 消費資訊 雞尾酒 飲品 科技行業 科技硬件 機械人 美元

上一篇文章

Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量

下一篇文章

美零售缺人 縮營業時間關門店應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？