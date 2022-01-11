自動調酒機械人 5月上市售2340元 行政人員版 2022/01/11 分享： 美國電器品牌Black & Decker日前於CES 2022上，發表了自動調酒機械人Bev。 據The Verge報道，調酒機械人與咖啡機原理類近，除了有一個水缸外，亦包括5個酒瓶位置，用家可以隨意安 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 今日 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 2022/01/10 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 特朗普社交平台App Store下月上架 2022/01/10 特朗普社交平台App Store下月上架 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 2022/01/07 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 2022/01/07 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 商業 消費資訊 雞尾酒 飲品 科技行業 科技硬件 機械人 美元