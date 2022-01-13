銀行公會力倡無障礙數碼化　共建普及金融和諧社會

▲ 徐松年樂見業界專注研究訊息無障礙的技術方案，並希望不久將來可以將訊息無障礙提升至用戶體驗層面。

現今科技發展迅速，一「機」在手就能解決生活日常大小事務，而長者、視障、聽障乃至其他有特殊需要的人士，亦不應該因為身體帶來的障礙而被拒之門外。香港銀行公會重視「普及金融」，並於2018年推出《無障礙銀行服務實務指引》。銀行公會金融服務渠道委員會代表徐松年認為，指引對業界有正面作用，「現階段業界均積極回應指引，專注於訊息無障礙（Digital Accessibility）的技術層面方案，情況令人鼓舞。」

無障礙數碼化 共建和諧社會



訊息無障礙講求和諧共融，隨着社會進步，社區共融愈受重視，無障礙設計已逐漸成為社會的大趨勢。徐松年解釋，訊息無障礙在銀行與金融方面可理解為「普及金融」，讓不同年齡、背景，或傷健的人士，都能夠獲得基本銀行服務，以應付市民日常生活或正當生意營運資金往來的基本需要。如今流動支付及網上銀行已是大勢所趨，徐松年指出，因應不同人士的需要，網頁或流動應用程式內的字體大小、顏色對比度等都有特別要求，「例如不可單以紅綠色代表股票升跌，因要顧及色盲人士，在顏色以外必須配上升跌的標示，以便識別。」

銀行公會致力推動無障礙數碼化，故推出《無障礙銀行服務實務指引》，冀業界能在3年內全面落實指引措施，採用國際認可的無障礙網頁設計守則「WCAG2.0」設計網上銀行服務；公會又加入了2022-2023「無障礙網頁嘉許計劃」諮詢委員會，提供協助及參與評審及認證規則，協助建立和諧共融社會。徐松年強調：「訊息無障礙不是一個選項，而是必須之舉。」訊息無障礙化不但為殘疾人士提供更理想的數碼環境，亦為本港未來人口老化未雨綢繆。他引用數據指出，香港是全球人均壽命最長的地方之一，65歲及以上的人口預計增加至2051年的270萬。現在實踐訊息無障礙已可惠及60萬名殘疾人士及138萬65歲以上長者等人士。

業界積極回應指引 切實應用感受深



他表示，香港與澳洲屬亞太區內推行無障礙數碼化較佳的地方，本港無論是傳統銀行或虛擬銀行，大多都積極實踐《無障礙銀行服務實務指引》，在近年為網頁及流動應用程式進行專業的無障礙水平測試。有個別機構更提供員工培訓及把無障礙元素加入產品設計的流程，以確保產品的包容性。



徐松年取出智能電話，一邊示範無障礙數碼化的應用，一邊分享自己在2019年參與籌辦訊息無障礙推廣日，香港失明人協進會時任會長莊陳有亦有到場，並主動提出希望可以示範如何使用流動支付應用程式。「當時我們完全沒有準備，但是莊先生熱切地在台上拿出自己的手機，在300多人前成功示範以讀屏軟件及觸摸點字即時付款。」示範完畢後，發現原來該應用程式的開發團隊亦是座上客，並首次看到失明人士使用他們開發的應用程式。「他們一直以來都視訊息無障礙為後台技術，但當看到自己開發的應用程式如何便利視障人士的日常生活，這種感動實在難以言喻。」

以人為本同理心 冀提升用戶體驗



徐松年表示，樂見業界專注研究訊息無障礙的技術方案， 並希望不久將來可以將訊息無障礙提升至用戶體驗層面。「要多與真實用家作測試及交流，真真正正體現包容性設計，並不是特別額外設計給有需要人士，而是一個設計已能夠包容所有不同類型用家使用（Inclusive Design）。例如影片的字幕功能，非但服務了聽障人士，亦使一般人置身在嘈吵環境中也能明白影片內容，所以是一個有代表性的包容性設計。」



徐松年解釋，用戶體驗層面是建基於技術層面之上的進步，「文字條款方面做到精簡易明、如何讓客戶閱讀得更清 楚，又例如在某設計的流程上更人性化，聊天機械人的對答不會一式一樣等等。他強調，這一切都在於以人為本的精神、以同理心出發，視訊息無障礙為產品設計的必要部分，並成為開發團隊的DNA，以共建普及金融的社會。」

（特刊）