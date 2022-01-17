加息壓通脹已成大勢　配置優質資產助平衡風險

自新冠肺炎在世界各地爆發後，全球央行紛紛實施無限量的寬鬆貨幣政策。政策實施超過一年，貿易活動逐步重啟及復甦，加上疫苗接種計劃已經普及，整體經濟表現錄得增長。可是，全球供應鏈因應各國的封關措施未完全解除，難以滿足消費者需求，在供不應求的情況下，加劇通脹。市場一度認為只是供應鏈未完全恢復而致的短暫高通脹，但隨着通脹數據出乎意料持續超出預期，迫使央行官員上調通脹預測，他們也逐漸由鴿派走向鷹派，同意透過提早「收水」甚至加息壓抑通脹。當加息壓通脹成為事實，不論是投資已發展市場或新興市場，投資者宜致力發掘質素良好的資產，以應對中短期內充滿未知數的金融市場。



美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）素來以鴿派立場見稱，起初堅持通脹只屬短暫現象，但隨着愈來愈多聯儲局官員表態支持加息防通脹過急後，他的態度開始軟化，並承認眼前的美國通脹不再短暫。經過一輪市場醞釀和揣測後，在2021年11月底的美國國會聽證會上，他正式宣布聯儲局將加快結束買債計劃，標誌着為期差不多兩年的疫後寬鬆貨幣政策即將完結，對市場來說，下一個挑戰是高通脹及隨之的加息政策，會否削弱經濟增長動力。



放緩未必是收縮



通脹升溫情況將會持續，同時經濟增長將從高位放緩。根據彭博（Bloomberg）的預測（圖1及圖2），美國2021年及2022年的國內生產總值增長預測已下調。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。概不保證對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟走勢的任何估計、預期或預測將會實現。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。概不保證對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟走勢的任何估計、預期或預測將會實現。

事實上，新冠肺炎變種病毒Omicron，令各國隨時再因應情況改變公共衛生政策，實施社交及旅遊限制措施，疫情仍然是宏觀經濟前景的重大變數。雖然新一輪疫情及出現新型變種病毒帶來的影響，可能不如2020年疫苗面世之前的情況般嚴重，但仍然對就業市場和經濟活動構成確實的下行風險。通脹升溫亦可導致消費者延遲或推延消費決定，從而削弱整體需求，為增長帶來另一個下行風險。因應疫情而推出的財政刺激措施，以及經濟重啟現象，對金融市場的單次推動力量已經減退，美國以至環球經濟難免增長放緩。可是，經濟放緩並非代表收縮，相反長期來說依然有增長動力，對於企業盈利及風險資產來說是前景向好。



平衡穩健與可觀收益 接受適度風險



高通脹加上低息環境，無疑使固定收益投資者陷入兩難：他們應讓負實質孳息率（名義孳息率減實際通脹或通脹預期）的債券蠶食資本，抑或增持風險資產，以賺取較高的通脹調整後收益？



目前而言，已發展市場政府債券的實質孳息率仍穩處於負水平，在通脹預期升溫及名義孳息率受壓的情況下跌至多年低位（圖3）。



資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。實質孳息率是由十年期零息英國、德國、日本及美國主權債券孳息率減去十年期零息通脹掉期推斷的市場通脹預期計算所得。過往表現不一定預示未來業績，而且並非未來業績的保證。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。實質孳息率是由十年期零息英國、德國、日本及美國主權債券孳息率減去十年期零息通脹掉期推斷的市場通脹預期計算所得。過往表現不一定預示未來業績，而且並非未來業績的保證。

若仔細分析量度環球債券市場表現的彭博Multiverse指數，只有5%成份債券錄得高於4%名義孳息率（圖4）。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。

然而，對比鮮明的是，89%（截至2021年11月30日）債券的孳息率低於3%。以美國4月份以來核心個人消費開支通脹平均約3.6%來說，簡單一算便可知道絕大部份債券明顯提供負實質孳息率。



高通脹蠶食資本或收益的實質價值或購買力，要維持投資組合的實質孳息率於正水平，投資者可能需要物色回報率顯著較高，而且明顯高於當前通脹率的資產。這通常意味著投資者需於風險範疇物色風險和收益均較高的工具，例如高收益債券和新興市場債券。另一方面，投資者也宜承受若干股票風險，以提高投資組合收益。由於債券回報永遠受債券孳息率升幅所限，而無論由資本升值或股息帶動的股票回報，實際上沒有上限。採取多元資產策略，在投資組合加入股票，也有助增加提高收益的機會。



一般而言，價值股或週期性行業對尋求收益的投資者來說較為理想，因為其股息率往往高於增長股（圖5）。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。過往股息率並不預示未來股息率。

隨著長債孳息率上升，加上經濟重啟和不斷迅速復甦，價值股繼今年初急升後可能迎來第二股升勢。



不忘投資組合的抗逆力



追求收益不應以嚴謹的風險管理為代價，即使投資者在這個收益不足的環境下熱切追求收益機遇，但亦不應將審慎拋諸腦後。



固定收益資產是少數可有助緩和跌市風險，同時繼續提供正面收益／回報潛力的資產類別，而且具有良好的流動性，波幅亦相對較低。優質的固定收益資產往往與風險資產的相關性不大，甚至存在負相關性，突顯其作為分散投資工具的效益（圖6）。

▲ 資料來源：彭博，數據截至2021年11月30日。相關指數包括標準普爾500總回報指數、摩根士丹利歐澳遠東總回報淨額指數、瑞信對沖基金指數、標準普爾上市私募基金總回報指數、瑞信槓桿貸款指數、彭博美國高收益企業債券總回報指數、彭博環球高收益債券總回報指數、瑞信高收益債券指數、彭博新興市場硬貨幣債券總回報指數、彭博新興市場本地貨幣債券總回報指數、彭博美國綜合債券總回報指數及彭博美國國庫債券總回報指數。過往表現並非未來業績的保證。指數未經管理，投資者不可直接投資於指數，亦不反映任何費用、開支或銷售費。

因此，在市場受壓期間，投資級別固定收益等具有深度和流動性市場的債券，仍可作為投資組合的潛在有效穩定器。這取決於在承擔風險與審慎管理風險之間取得平衡。



事實上，追求收益不應以嚴謹的風險管理為代價。隨著通脹憂慮加劇，加上市場更關注貨幣政策正常化步伐較預期迅速，主動型管理比以往任何時候更加重要，從而在廣泛的區域市場和資產類別中發掘機遇及釋放價值，並駕馭未來可能波動的市場環境。



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（資料由富蘭克林鄧普頓提供）