醫生要教人 從朱偉星想到Doctor Strange

要數近日紅人，非朱偉星醫生莫屬。他是香港電台普通話主持楊子矜的丈夫，楊子矜早前出席「洪門宴」生日派對後，檢測呈「假陽性」，朱偉星接受電台訪問承認，他出席「洪門宴」時並無嘟「安心出行」，亦無人檢查其新冠疫苗接種紀錄；當被主持人質疑法例要求仍要遵守時，反問一句「吓，你哋咁守法㗎？」，紅爆網絡。

除了這句「神回覆」，現在google輸入個「殘」字，立即彈出「殘廁採樣」的搜尋建議，也關他事。我近日在媒體見到「殘廁採樣」這用語，頓生疑問，一個醫生何解要在一間殘破的廁所為病人採集樣本？後來知道「殘廁」指「殘疾人廁所」，可能我孤陋寡聞，不知各位有否此問？

「殘廁採樣」成為熱搜，相信朱醫生諗都無諗過。事情源於楊子矜去完洪門宴，擔心自己染疫想盡快檢測，朱醫生帶她到一家化驗所，因急於提交樣本，他自己為妻子採樣，借用化驗所外殘疾人廁所做採樣程序。後來樣本檢測出疫苗病毒株，而非流行的變異病毒，不排除是朱偉星為顧客接種疫苗再為妻子採樣時，採樣拭子受殘留自己身上的疫苗病毒污染，導致假確診。朱偉星則指可能是近日衞生署提供的疫苗針頭改變所致云云。

就事論事，聽落「殘廁採樣」在當時環境下，似乎是可行選擇；至於金句「吓，你哋咁守法㗎」，我有另一種揣測：由於朱偉星在訪問中有指斥電台過去不鼓勵人守法及散播仇恨等，我估計「你哋咁守法㗎」此句，是想藉機質疑電台方面「不守法」，並非暗示不必守法嘟「安心出行」。

不過，弊在朱偉星自己的確沒遵守法例規定在先，口快快令人聯想，百詞莫辯。我覺得，朱偉星作為家庭醫學專科醫生，可能識醫術不諳口術，需要另一科的doctor幫忙。

Spin doctor，即政治公關，有人譯政治化粧師，就是透過公關手段影響傳媒報道，改變輿論有利自己一方。Spin指旋轉式擊球動作，使運動員更好控制球的軌道和方向，寓意通過改變事實的「軌迹」來影響公眾接收的方式；而doctor並非指一般意義的醫生，而是懂restore（恢復）、repair（修理）之類的人，將東西「唔啱扭到啱」。

講到doctor，我想起荷里活超級英雄電影《Doctor Strange》（奇異博士），班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的神經外科醫生Stephen Strange在一次車禍雙手殘障，最後在神秘魔法師幫助下，成為擁有超凡魔力的Doctor Strange。

奇異博士 為何不是「奇異醫生」？

電影上演時，有人感到奇怪，主角不是醫生嗎？為甚麼片名不譯「醫生」，而譯「博士」？電影中男主角成為法師後，出現過這樣的對話，大意是「你是法師（Master）？」他答：「我是醫生（Doctor）」。其實這是語帶雙關的幽默，Doctor Strange同時表達出他是堂堂的Doctor（博士、醫生），你居然說我是Master（碩士、大師），豈不降級了？所以特別強調自己是Doctor（博士），這個對話正好解釋為甚麼戲名要譯《奇異博士》。

另一個問題來了，Doctor這個字同時可以解博士及醫生，來源如何？Doctor是拉丁文docēre變化而來，乃to teach（教授）的意思，doctor在當初有teacher（教授者）的意思。在歐洲文藝復興誕生的14世紀，各種學識在傳授，大量教學在進行，當時稱得上Doctor的人，是有羅馬天主教會批准、能夠解讀教義的神學家；到14世紀末，這個詞不僅適用於少數神學家，也適用於學識淵博、精通各領域知識的教授者，就是a learned person（知識淵博的人）之意，有資格教授他人，Doctor開始有「最高學位的人」，也就是今天博士的含意。

哲學誕生於希臘，哲學的英文Philosophy源自希臘文Philosophia，Philo解熱愛，sophia指智慧，所以哲學的本質就是熱愛智慧。人們把哲學看成「學科之母」，任何沒有獨立發展出來的學科，都屬於哲學範疇。當時歐洲的大學學科，主要分4類：哲學、神學、法律及醫學，其他如歷史、自然科學等都歸為哲學，人們將擁有最高學歷的人稱為Doctor of Philosophy（PhD），因而今天很多學科的博士畢業生都叫哲學博士（PhD）。

15世紀起，Doctor才逐漸同時被用來泛指取得醫學執照的醫生，取代「唔老黎」的leech，leech是水蛭，因古時醫生用水蛭為人放血。今天的醫生銜頭各地不同，美國醫科畢業稱M.D.（Doctor of Medicine），但不是指博士，英聯邦地方M.D.則是醫學博士，而一般醫科本科畢業叫Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery，就是在香港常見的「內外全科醫學士」。

無論點稱呼，在我看來一個醫生不是一個Doctor Strange之類的人物，不是那種最愛永遠是自己，總表現出凌駕所有人之上的自大輕狂心態，無視他人、無視規則；反過來說，醫生的角色除了救人，還可以教人，正如前述，Doctor一詞含意很廣，包含教授者、博學者、博士、醫生等，其中教授者是本意。

以此引伸，我覺得醫生其實可以扮演更多角色，並非簡單說開甚麼藥就了事，而是教導病人認識自己的病、如何應付，以及保持健康之道，尤其是家庭醫生。

不過，這些醫生to teach的前提是要有時間，這在香港不論公私營醫療都變得奢侈。無論多奢侈，我希望更多的醫生能教人，但不要教壞人。