擺脫官僚思維 制定切實利民政策

我已經是第五次參加立法會選舉，第四度當選立法會議員，回望每一次的選舉經歷，我都有不同的體驗，市民的回饋也有不同的啟示。就像今次8個星期的立法會選舉，因為新選區劃界的關係，港島西選區包括東涌及離島，於是我花了不少時間走訪東涌，除了映灣園等私人屋苑，還有逸東、滿東、迎東及富東等屋邨。而無論我走到哪裏，市民普遍向我反映、他們最關心的，主要都是菜籃子的問題--買餸太貴了！

以往已有很多市民投訴領展霸權，指領展收購商場街市後，藉翻新街市抬高租金，趕走小商戶，引入連鎖店，導致菜價、肉價、海鮮價都貴得驚人，天水圍、屯門、東涌等多區居民都飽受貴餸之苦，也曾有天水圍居民向我大吐苦水，表示寧願跨區去元朗買餸，也不買天水圍的貴餸，可見問題有多嚴重。

東涌居民捱「天價肉」 叫苦連天

這次我走訪東涌逸東邨，情況亦不遑多讓。領展把逸東街市改頭換面，並外判予建華集團管理，全新面貌的「香港街市」以懷舊香港為主題，裝潢美輪美奐，代價就是昂貴的餸菜！牛肉統一價160元一斤，豬肉柳梅150元一斤，真是「天價肉」，牛肉豬肉變了奢侈品，難怪居民叫苦連天！也有居民告訴我，即使他們願意跨邨，但是滿東邨街市地方細、肉檔也少，滿足不到需要。

東涌居民一直要求特區政府興建市政大樓，新民黨時任東涌區議員傅曉琳亦多番與特區政府周旋。2018年，特區政府一度選址在東涌港鐵站A出口側興建公眾街市，可是遭居民反對。部分居民認為選址距離屋邨太遠，例如滿東邨居民要等15分鐘一班接駁巴士，花10分鐘車程抵達東涌港鐵站，加上回家的車程，那麼買餸的來回時間便很長；另有居民認為選址本身是十分繁忙的公共交通交滙處，興建街市並不合適；也有居民認為，如街市建在港鐵站旁邊，租金將會較高，屆時菜價肉價也不會便宜到哪裏去。

臨時街市工程 只聞樓梯響

興建公眾街市一再拖延，直至去年6月，特區政府宣布在東涌港鐵站側興建臨時街市，惟時隔半年，仍未見工程展開。

另一個失敗例子是西營盤街市，地點不就腳，地方細檔口少，人流冷清生意欠奉，特區政府要求西營盤街市的檔主搬去正街街市的頂樓，檔主們卻不願意；相對地，石塘咀街市、大埔街市、鴨脷洲街市算是較成功例子，做到交通方便、價廉物美、人流如鯽，其中鴨脷洲街市還有「香港版築地」之稱。換句話說，市政大樓或中央街市並非一定成功，若選址不方便、檔口不夠多、價格不親民，便難以吸引居民幫襯。

放下規劃限制 便利社區檔販經營

除了東涌，我還走訪上環、西環、堅尼地城一帶，看到截然不同的風景，找到便宜又受歡迎的「實惠肉」。不用走入市政大樓或街市，街上很多社區肉店、菜店，例如標榜「不賣隔夜肉」的，強調肉類新鮮，隨時有折扣，平買平賣，豬肉柳梅85元一斤，只是東涌肉價的一半，難怪經常排長龍；也有主打本地菜、有機菜的檔口，各適其適，人頭湧湧。

此外，賣兩餸飯的也十分旺場，我曾在中午幫襯過兩餸飯，排隊輪候了15分鐘左右，兩餸、白飯加例湯，盛惠30多元，非常抵食，可供打工仔及基層醫肚。經營兩餸飯不用很大的門面，不用大量侍應等人手，入場及營運成本自然比一般食肆低，所以雖然疫下經濟低迷，兩餸飯卻如雨後春筍開遍大街小巷。

說了這麼多，若特區政府真心為市民的菜籃子着想，不想市民買得貴食得貴，便應放下各類規劃限制、放下官僚思維，以靈活的方式方便更多社區肉檔、菜檔、海鮮檔經營，當這些檔口開得成行成市，價格下調，市民自然有更多選擇，不用再捱霸權下的貴街市；而要做到這些，官員們首先要多落區、多考察、多研究，總比出席宴會飯局有價值。

特區政府另一敗筆離地之作，非美食車莫屬。回想2015年，時任財政司司長曾俊華於《財政預算案》宣布推動「美食車先導計劃」時，原來他並不知道要發牌；後來因為牌照問題，美食車只能定點經營，不能「通街走」。當時在立法會會議廳內坐在我隔壁的陳婉嫻議員嘀咕，若要發牌給美食車，不如重新發牌給流動熟食小販？

至於曾俊華把美食車定位為吸引遊客的旅遊項目，撥歸商務及經濟發展局負責，我更覺匪夷所思。我理解曾俊華曾在海外留學，會對當地便宜又美味的美食車食物回味無窮，正如我在美國史丹福大學進修時，也喜歡幫襯一輛經常停在校園內、售賣中式食品的美食車，一碟滿滿飯餸只是5美元，對學生而言非常抵食。

港府缺營商思維 美食車離地敗筆

不過，外國的美食車不是旅遊項目，而是切切實實的本地經濟，美食車經招標、發牌後，可以在學校、球場等地方大、人流多的地點經營；香港的經營環境恰恰相反，香港地小路窄，美食車停在市區只會阻街，再加上牌照限制，最終只能在偏遠人流少的「景點」定點經營，生意自然冷清，久不久便聽到有營運商退出計劃，美食車買少見少。

特區政府最近宣布，將於今年6月1日正式結束「美食車先導計劃」，那十多間投資數百萬的營運商，投資就付諸流水，血本無歸。「美食車先導計劃」的失敗，反映特區政府欠缺營商思維，官員必須汲取教訓，深入了解市民的真正需要，從而制定切實可行的利民政策，才能讓廣大市民受惠。

▲ 市政大樓或中央街市並非一定成功，若選址不方便、檔口不夠多、價格不親民，便難以吸引居民幫襯。（資料圖片）