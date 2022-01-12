龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒

為迎新春佳節，龍島推出一系列以春日節慶花卉「Floral Awakening」為主題的新春限定賀歲禮盒，每款禮盒的包裝都精緻漂亮，內裏集結了品牌的不同美食，包括朱古力、曲奇、千層酥及馬卡龍曲奇。

先有新

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