Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠

日式食品一向受港人歡迎，多得網絡發達，足不出戶也可嘗到美食。日本最大型網上宅配超市Oisix，除了日本新鮮蔬果、當地著名食品之外，為慶祝農曆新年將至，帶來一系列各式東瀛禮盒，包括蛋卷、朱古力、蛋糕等，

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