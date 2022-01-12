前海管理局有要人成了話題，其實也反映出深圳前海未來的重要性，只是很多港人還是忽略了，但其實熟知政策及地區發展的人，可能一早就摩拳擦掌甚至動身了。

看一下去年公布的前海最新藍圖，從基建到合作區規劃，保稅區以至將試行的處處想着和香港系統接軌的新制度，一個總印象，就是吸納香港成為大灣區一員的橋頭堡，也是廣義上大灣區的中心點。去年的方案甚至加大了前海合作區的地理空間，包納了蛇口、大小南山、深圳灣、珠江口。

它的定位，看來是為了解決一個不到二十五年內就要發生的問題：到二○四七年之前，香港是如何真正的從物理、地理、制度、系統上，跟中國正式融合（可能稱作「第三次回歸」）。前海未必是將來取締香港的副中心，但起碼是整個融合過程的指揮部。

議程上，有另一條前海直通香港的鐵路，十五分鐘之內到香港。前海灣客運碼頭，有跨境直升機場。試點上，有雙貨幣合一的銀行戶口、港交所和內地股市交易的聯動（前海聯合交易中心）、跨境證券投資、研究合作區內部分適用香港法律可能性等等。市況上，看到它在建設極多摩天大樓式的總部型辦公大廈。

總體而言，它更像是另一個位於深圳的香港事務試點，只是今次不是改革開放的走出去模式，而是把香港引進來。當然也有着把香港人引入的政策意圖，試點另一項安排，是研究開放給港澳及外國人任合作區內的法定機構職務。在這規劃下，前海和香港的互動，在未來將是最緊密的。按這劇本，香港未來會在那裏被討論和設計，香港人也會北上參與其中，連隨是家庭就業的人口流動。二十五年之後，可能就不用再有關卡了。