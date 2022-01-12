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玫瑰痤瘡

副刊版 2022/01/12

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上文提及面部皮膚病，包括波及全面的異位性皮炎，或局部的脂溢性皮炎。另影響面部皮膚的疾患，亦包括玫瑰痤瘡及皮膚敏感。

玫瑰痤瘡雖見其名「痤瘡」，但實際與俗稱「暗瘡」的痤瘡毫無關係。前者病理是由於微絲血管炎症所致，故若以放大鏡觀之可見毛細血管擴張；後者則為毛囊發炎，皮疹孔中可見乳白色油脂分泌物。

玫瑰痤瘡患者大多影響20至40歲人群，並以女性居多，若身處較熱環境後自覺面熱面癢復發，久未平復者，可要懷疑是玫瑰痤瘡的可能性。而受痤瘡困擾者多為青春期至少年，好發於皮脂分泌旺盛人士，並生瘡範圍廣泛，如於胸背。至於皮膚敏感，大多影響單側面皮膚，發作紅癢，無痤瘡樣病變，接觸化學劑或進食某些食物後發作，或有致敏對象，若作皮膚科敏感原檢測可從中得知。

中醫古文獻《黃帝內經》早已論述玫瑰痤瘡表徵，《刺熱論》「脾熱者，鼻先赤」。《諸病源候論》論述病因為酒後當風所致，酒糟鼻的討論及後更廣泛地見於多部醫籍。現代醫學則相信其病因除先天基因外，與後天居處溫度過高、過曬太陽、酒精刺激、過食辣味刺激性食物，以及情緒因素影響免疫力有關。東西方對此病因看法十分相似。

玫瑰痤瘡症狀並不限於鼻糟鼻，即鼻頭發炎、痕癢或更甚腫脹變形外，可出現鼻旁兩側較大範圍而對稱的面部微絲血管擴張、泛紅，或出現痤瘡樣丘疹，甚或影響眼睛，眼部充血、眼臉腫大。這4種症狀分型可合併出現，或其一發生，而沒有所謂先後次序，或彼此間相對症狀嚴重之分。玫瑰痤瘡若以中醫論治，多循熱證或病久入絡而施治，按熱深入程度配搭清熱或涼血藥物；同時，適度加入牡丹皮、赤芍等清營涼血化瘀藥物。

玫瑰痤瘡尤其容易復發，康復者應減少飲酒，戒過食辛辣燥熱食物，避免長期處於高熱環境，及不過度曬太陽。平常亦要保持良好作息習慣，適度運動以暢通汗腺，並保持心境平靜安穩。

牡丹皮

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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