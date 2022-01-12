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15議員聯署 促安心出行實名制

政治版 2022/01/12

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15名立法會議員昨日聯署去信特首林鄭月娥，建議「安心出行」實名制，並加入定位、追蹤功能，實時自動上載個人行程紀錄至政府中央數據庫，盼下月底配合「疫苗氣泡」推行。

增定位追蹤 實時上載數據庫

謝偉俊、何君堯

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