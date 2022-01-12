15議員聯署 促安心出行實名制 政治版 2022/01/12 分享： 15名立法會議員昨日聯署去信特首林鄭月娥，建議「安心出行」實名制，並加入定位、追蹤功能，實時自動上載個人行程紀錄至政府中央數據庫，盼下月底配合「疫苗氣泡」推行。 增定位追蹤 實時上載數據庫 謝偉俊、何君堯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 屯門現隱性傳播鏈 藥房4口家全染疫 今日 屯門現隱性傳播鏈 藥房4口家全染疫 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 今日 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 今日 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 你可能感興趣 屯門現隱性傳播鏈 藥房4口家全染疫 今日 01:00 屯門現隱性傳播鏈 藥房4口家全染疫 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 今日 01:00 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 今日 01:00 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 政治 疫情 安心出行 健康碼 田北辰 何君堯 容海恩 謝偉俊 疫苗氣泡