屯門現隱性傳播鏈 藥房4口家全染疫 竹篙灣女保安亦初確 區內增8檢測點 港聞版 2022/01/12 分享： 本港爆發第5波新冠肺炎疫情，屯門區出現隱性傳播鏈。引發望月樓群組的國泰空少，去年12月27日到過屯門愛定商場東亞大藥房僅5分鐘購買洗頭水後，藥房東主疑受病毒傳染昨正式確診，其同住於屯門愛琴海岸第8座的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 今日 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 今日 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 15議員聯署 促安心出行實名制 今日 15議員聯署 促安心出行實名制 你可能感興趣 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 今日 01:00 多個群組續現個案 中信證券小爆疫 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 今日 01:00 理大料未來6日 荃灣沙田等5區高風險 15議員聯署 促安心出行實名制 今日 01:00 15議員聯署 促安心出行實名制 疫情 新冠肺炎疫情 屯門 衞生防護中心