本港爆發第5波新冠肺炎疫情，屯門區出現隱性傳播鏈。引發望月樓群組的國泰空少，去年12月27日到過屯門愛定商場東亞大藥房僅5分鐘購買洗頭水後，藥房東主疑受病毒傳染昨正式確診，其同住於屯門愛琴海岸第8座的

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