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「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏

行政人員版 2022/01/12

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【本報訊】愈來愈多行業出現勞動力短缺，企業努力尋找吸引和留住員工的方法。科技諮詢公司Gartner副總裁兼教練心理學家（Coaching psychologist）Aaron McEwan認為，僱主必

...

欄名 : Good Job Insight

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