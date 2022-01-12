「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 行政人員版 2022/01/12 分享： 【本報訊】愈來愈多行業出現勞動力短缺，企業努力尋找吸引和留住員工的方法。科技諮詢公司Gartner副總裁兼教練心理學家（Coaching psychologist）Aaron McEwan認為，僱主必 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 2022/01/11 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 2022/01/10 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 2022/01/07 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 2022/01/06 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 2022/01/05 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 職業生涯 職場文化 疫情 服務 行業 行政管理 社會民生