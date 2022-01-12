加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 行政人員版 2022/01/12 分享： 加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，圖）提交一份2,864億美元（約2.2萬億港元）的2022至23財政年度預算案，稱為「加州藍圖」（California Blueprint），其中建議花費 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 今日 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 自動調酒機械人 5月上市售2340元 2022/01/11 自動調酒機械人 5月上市售2340元 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 2022/01/11 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 2022/01/10 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 特朗普社交平台App Store下月上架 2022/01/10 特朗普社交平台App Store下月上架 科技行業 科技硬件 科技軟件 電動車 加利福尼亞 美國 銷售 交通 汽車 美元