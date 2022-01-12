工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning

蘋果Lightning插頭或隨時受規管，網易執行長丁磊曾向中國工業和信息化部建議，應統一電子裝置的充電規格，希望進一步減少電子垃圾並實現碳中和。近日工信部也正式回覆丁磊，希望盡快統一規格。

據新浪新聞報

...