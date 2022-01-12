工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 行政人員版 2022/01/12 分享： 蘋果Lightning插頭或隨時受規管，網易執行長丁磊曾向中國工業和信息化部建議，應統一電子裝置的充電規格，希望進一步減少電子垃圾並實現碳中和。近日工信部也正式回覆丁磊，希望盡快統一規格。 據新浪新聞報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 今日 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 自動調酒機械人 5月上市售2340元 2022/01/11 自動調酒機械人 5月上市售2340元 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 2022/01/11 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 2022/01/10 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 特朗普社交平台App Store下月上架 2022/01/10 特朗普社交平台App Store下月上架 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple 中國 產品 設計 歐盟 碳中和 產品回收