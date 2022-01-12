海港城天天有賞 招財貓利市封招財添福

每次黛安收到商場嘅新優惠情報，都會即刻同大家開心Share！例如海港城最近推出全新REWARDING EVERY DAY獎賞，顧客喺同日以滙豐信用卡簽帳每滿$1,500，即可獲$100購物優惠券1張，及$50/$100美食優惠券2張；簽帳每滿$5,000，更可以額外獲贈$500購物優惠券1張㖭。逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取高達$16,000優惠券㗎，大家唔好錯過喇。

另外，海港城今年用咗「招財貓」做利市封設計主題，虎虎生威嘅「招財貓」加上開心笑臉，祝願大家新一年「闔虎」平安、身體健康。利市封有4款唔同顏色同笑臉，分別舉起左手和右手，為大家招財又招福。唔同顏色嘅貓咪繫上頸帶和小鈴鐺，亦代表唔同嘅祝福；一套16個「招財貓」利市封好似大家庭咁，真係好可愛啊。

除咗利市封外，仲有「貓貓毛毛」利市袋，既可手穿亦可手挽，而且有粉紅及橙紅色，兩色都好易配襯。

今個星期五（14日）起至本月30日，Harbour Cityzen會員於推廣期內，喺海港城以指定電子貨幣同日消費滿$1,500或以上並捐$60，即可換領利市封；或消費$20,000或以上，就可免費換領利市封1套及利市袋1個，捐款收益將會全數撥捐「香港愛護動物協會」。換領詳情可【按此】參考。

本文轉載自《晴報》

▲ 「貓貓毛毛」利市袋