家居設計比賽　隨時贏取巨額獎金！

每個人都想擁有屬於自己的「Dream House」，好多屋主都會利用地台、閣樓等設計元素增加收納、起居生活空間。其實活用垂直空間概念，配合先進智能家居科技，生活質素即時Level Up！將軍澳新盤海茵莊園發展商九龍建業有限公司夥拍HKT Smart Living舉辦「海茵莊園垂直空間設計比賽」，是次比賽獎金總值高達$30萬，最佳設計大獎得主更可獨得獎金$20萬！

用創意說話 「你」想家居大增值



今次比賽召集18歲以上的室內設計新力軍和專業設計師參加，參加者須按照海茵莊園3.5米特高層與層之間的高度優勢，並於開放式、一房及兩房連儲物房單位中自選一個單位參賽，活用垂直空間概念及智能家居科技提交原創模擬設計項目，為該屋苑住戶貼心設計舒適的優質生活空間。

專業評審+公眾投票 最佳設計大獎得主獨得獎金$20萬



大會邀得九龍建業有限公司執行董事柯沛鈞先生 (Johnson)、香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪先生 (Ringo)、香港室內設計協會會長潘鴻彬 先生(Horace) 及香港室內設計協會前會長何宗憲先生 (Joey )擔任專業評審。4位專業評審將根據創意、垂直空間設計及智能家居的運用選出十名入圍作品，每位入圍設計師各可獲得$1萬獎金。十名入圍作品將於2022年4月進行第二階段公眾投票，從專業評審評分及公眾投票結果選出「海茵莊園垂直空間設計比賽」最佳設計大獎，大獎得主可獨得獎金$20萬，非常吸引！



採用垂直空間概念 實現更多設計可能



4位大會評審一致認為理想的家居設計應「以人為本」，設計師構思原創方案前，應先決定並了解住戶的需要，以照顧家庭成員的生活需要為設計主軸，塑造靈活多變、舒適兼具的智能生活空間。他們建議有意參賽的設計師能加以運用海茵莊園3.5米特高層與層之間的高度特色，從而善用單位內的每寸空間，將美學、功能性與智能家居科技元素結合於作品中，展現極具啟發性的設計。與此同時，他們期望室內設計界同業能為未來優質生活帶來嶄新設計思維，讓每個家庭享受更舒適的生活空間，讓垂直空間實現更多設計可能！

請即到「海茵莊園垂直空間設計比賽」網站了解更多，亦可到太子始創中心9樓海茵莊園示範單位汲取創意靈感。比賽截止日期為2022年2月6日，把握機會展現創意，贏取豐富獎金！

(特約)