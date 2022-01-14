薛永恒　將心比心　共同協作　香港創科　融入國家發展大局

▲ 薛永恒局長，於1984年加入政府，2017年10月起出任機電工程署署長，並兼任機電工程營運基金總經理。2020年4月，獲委任為創科局局長。薛局長擁有30多年公共行政經驗，持有香港理工學院電機系院士及香港中文大學工商管理碩士，亦曾於哈佛大學商學院進修。

一個經濟體、國家或城市的經濟發展，現必取決於創科。創科產業是香港經濟的引擎，與創新及科技局局長薛永恒的一席話，不但讓人知道創科政策的最新發展，也令我們對獅子山精神有更深的體會。

履任年餘，薛永恒萃取了「守望相助、共同協作」，演繹着獅子山精神：「香港有其獨特的創科優勢，我期望我們能與大灣區內其他城市優勢互補，用好『大灣區平台』，進一步融入國家發展大局，讓香港持續作出貢獻，並在過程中，同時受惠。」

薛永恒指出，創科產業鏈涵蓋多個環節，包括：基礎科研、應用研發、原型（Prototype）製造、測試認證、量產，以及其他專業服務的配套，例如法律（保障知識產權）、市場推廣，乃至上市融資等，而香港的優勢在於首尾兩大範疇，即基礎科研及專業服務，尤其是上市融資，香港作為3大國際金融中心之一，其重要地位及實力，不言而喻。不過，其他「短板」，與深圳、廣州、東莞這些科研成果轉化或量產能力較強的城市相比，就有點相形見絀。

▲ 得薛永恒局長親自解說其積極有為的政策，令筆者（Grace Tse，左）對香港創科發展了解更清晰。

創科接力 以人才為本

檢視香港與大灣區內地城市創科的優勢互補，薛永恒以「創科接力賽」來形容：「香港有5所大學躋身世界100強，基礎創科研發有很大優勢，專業服務同樣馳譽世界。」因此，他期望協助企業，用好科研成果；同時協助科研人員，用好產業及市場生態，從而達致「產業科技化，科技產業化」。

即使協作、資源配對無誤，但創科以人才為本，薛永恒又有甚麼創新計劃來培育、招攬及留住人才？培育人才方面，薛永恒列舉出：資助小學，舉辦有關資訊科技課外活動的「奇趣IT識多啲」計劃、資助中學的「IT實驗室」計劃，以及大學STEM本科生創科實習計劃和研究人才庫等，這些計劃都從小學至大學，乃至「博士後」階段，支持有志於創科發展的年輕人。「在協助中、小學過程中，我們不單提供財務支援，還提供技術、聯繫業界等的具體支援，盡量思慮周詳。」重視團隊精神的薛永恒，不忘讚賞同事的心思和努力。

至於延攬人才，薛永恒透露，創科局去年中推出「傑出創科學人」計劃，至今已成功吸引了逾60位傑出學人，他們及其團隊來港，而「InnoHK創新香港研發平台」計劃是香港協助吸引人才的重要平台，已有28間由本地機構與世界級科研機構合作成立的實驗室，包括中醫藥、醫療診斷、微型機械人等，以及人工智能（AI）及機械人科技。他強調，現在本地創科產業發展，無論從初創數目（3,800間）、融資金額（100億港元），以及從業員人數（逾萬名）已初見成效，但怎樣令它繼往開來，繼續蓬勃發展，生態豐富起來，關鍵除人才之外，土地、基建仍需要大力拓展，令人欣喜的是，隨着3個工業邨的重新定位，未來幾年亦有新基建設施落成，包括2022年的先進製造業中心、2023年微電子中心、港深創新及科技園第一批共8座樓宇預計在2024年年底起分階段落成，乃至2025年數碼港擴建等，都為香港發展成為「國際創科中心」創造了有利的條件。

▲ 創新及科技局局長薛永恒去年十月十九日出席「香港科技園公司邁向20周年啟動儀式」。

積極有為 締創科機遇

面對本港境內外的發展機遇，薛永恒對本地年輕人充滿信心，他期望5至10年，當港創科生態鏈更趨成熟，將吸引更多先進工業及智能生產企業落戶香港，屆時年輕人會有更多機會從事創科，甚至以創科創業。

薛永恒在宏觀政策上積極、主動、有為，在服務市民方面，細微處同樣貼心稱意，例如銅芯抗疫口罩，在「口罩荒」時期，成為政府首次，也是迄今唯一送給市民的實物，過程充滿挑戰；又例如創科局透過科技協助中小企「遙距營商」，讓2至3萬家企業受惠，真正「用好科技」。「我覺得以科技協助商界有雙重意義，企業網上營商能力得以提升之外，還造就了業界不少工作機會，締造雙贏。」

香港過去憑獅子山精神克服了不少挑戰，「每個人或團體都有其限制，面對挑戰，我們更要將心比心，互助共融，才可以同步向前。」薛永恒希望以其中精粹「守望相助，共融協作」團結創科及工業界，一起為香港發展出力。

【後記】領導創科 面向世界

聽薛局長的一席話，深深感受到他是位非常親民的局長。聽他細說香港創科發展的方向及具體計劃，就似是家人與你閒話家常般親切易明。最令我佩服的是，他抱着「將心比心」的態度，加強境內外的溝通和協作，在培育人才、服務市民之餘，同時領導創科局，推動本地創科，融入大灣區乃至國家的發展，面向世界創科潮流。