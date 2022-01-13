  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (四) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荃灣麗城花園 間隔實用呎價相宜

地產版 2022/01/13

分享：

荃灣區近年不乏新樓落成，均以位置佳、配套齊、擁海景為賣點，平均呎價動輒逾2萬元以上，相比之下，坐落於麗城區內的麗城花園，呎價相宜、間隔實用，對務實的用家而言為不二之選。

平均樓齡逾30年的麗城花園，坐落

...

相關文章

麗城花園1期1座中層H室（35年樓）
今日
麗城花園1期1座中層H室（35年樓）
麗城花園1期2座低層（35年樓）
今日
麗城花園1期2座低層（35年樓）
麗城花園2期5座中層G室（33年樓）
今日
麗城花園2期5座中層G室（33年樓）

你可能感興趣

麗城花園1期1座中層H室（35年樓）
今日 01:00
麗城花園1期1座中層H室（35年樓）
麗城花園1期2座低層（35年樓）
今日 01:00
麗城花園1期2座低層（35年樓）
麗城花園2期5座中層G室（33年樓）
今日 01:00
麗城花園2期5座中層G室（33年樓）
成交 荃灣區 麗城花園 香港 荃灣 青衣 新界 揚海

上一篇文章

越秀廣場2房 巧妙設計

下一篇文章

麗城花園1期1座中層H室（35年樓）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？