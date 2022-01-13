荃灣麗城花園 間隔實用呎價相宜 地產版 2022/01/13 分享： 荃灣區近年不乏新樓落成，均以位置佳、配套齊、擁海景為賣點，平均呎價動輒逾2萬元以上，相比之下，坐落於麗城區內的麗城花園，呎價相宜、間隔實用，對務實的用家而言為不二之選。 平均樓齡逾30年的麗城花園，坐落 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 麗城花園1期1座中層H室（35年樓） 今日 麗城花園1期1座中層H室（35年樓） 麗城花園1期2座低層（35年樓） 今日 麗城花園1期2座低層（35年樓） 麗城花園2期5座中層G室（33年樓） 今日 麗城花園2期5座中層G室（33年樓） 你可能感興趣 麗城花園1期1座中層H室（35年樓） 今日 01:00 麗城花園1期1座中層H室（35年樓） 麗城花園1期2座低層（35年樓） 今日 01:00 麗城花園1期2座低層（35年樓） 麗城花園2期5座中層G室（33年樓） 今日 01:00 麗城花園2期5座中層G室（33年樓） 成交 荃灣區 麗城花園 香港 荃灣 青衣 新界 揚海