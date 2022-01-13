荃灣麗城花園 間隔實用呎價相宜

荃灣區近年不乏新樓落成，均以位置佳、配套齊、擁海景為賣點，平均呎價動輒逾2萬元以上，相比之下，坐落於麗城區內的麗城花園，呎價相宜、間隔實用，對務實的用家而言為不二之選。

平均樓齡逾30年的麗城花園，坐落

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