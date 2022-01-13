借尿遁 從「洪門宴」悟出生活道理

近日「洪門宴」廣受談論，齋講無用，汲取教訓有得着更重要。「洪門宴」源自歷史上「鴻門宴」的諧音，鴻門宴歷史人物、當中思緒、事件過程複雜，就不細說了，各人亦有各種感想。於我來說最實用的得着，是學懂借尿遁的好處，這個技巧亦可以在疫情下應用在「洪門宴」這類應酬活動。話雖如此，公平點說，「洪門宴」是懷好意的生日慶祝，鴻門宴就不懷好意了。

歷史上最著名的鴻門宴，當然是公元前206年秦朝末年劉邦那一次，鴻門是今天陜西一個地方，當年抗秦軍領袖項羽擺鴻門宴，要殺另一領袖劉邦，宴席中途項莊舞劍殺氣逼人，「坐須臾（片刻），沛公（劉邦）起如廁」，即劉邦藉口腹中漲水，要去放水，誰知一去不復返，此為借尿遁也。此事成為了楚漢相爭轉捩點，間接促成項羽敗亡，劉邦死不去後建立了漢朝。

事實上，中國歷史上還發生過類似鴻門宴事件，數百年後三國時期的劉備也曾遇過，《三國志》記載：「（劉表）請備宴會，蒯越、蔡瑁欲因會取備，備覺之，偽如廁，潛遁出。」又是借尿遁，劉備才不致在宴請中被殺，騎上了寶馬潛逃，寶馬一躍衝到河溪對岸，就是三國中「劉備躍馬過檀溪」的故事。

正所謂大難不死必有後福，劉備執番條命，才有機緣認識諸葛亮，從此開啟精采人生。所以，歷史不止一次告訴我們，借尿遁好處多多。

世間很多事是相對的，有人得到好處，就有人行衰運。要不是劉邦借尿遁，今天食肆酒吧就不會總有一些人有樣學樣，飲食後全身而退，bye-bye無句；一些人講飲講食時懶有文化，埋單時毫無「餐桌禮儀」，借尿遁WhatsApp無留低一個字，人影芳蹤杳然不到你不服，留下埋單的人就當黑，印象深刻。

有人在社交場合因自私原因借尿遁，但有時借尿遁是有合理原因，有需要離開，為了不令對方尷尬或者不便明說，就藉口話去廁所，不一定心懷不軌。去年西環東邊街的士司機兇殺案，疑兇潛逃南丫島，被島民認出刻意和他攀談，還借尿遁乘機報警把他擒獲。

宴會閃人免尷尬 借尿遁幫到手

「洪門宴」聚會帶出了一個疫下社交問題，朋友宴請，不去說不過去，但去到太多人「你驚過佢」。「洪門宴」中，據報道入境處處長區嘉宏自稱在餐廳門口見到太多人，於是門都不入，連「安心出行」也不用嘟，如果你不想「做到咁絕」，入去坐一下就走，也算是為抗疫盡一分力。若不怕尷尬，當然最理想是直接告知主人家自己需要先離開，但若不想彼此尷尬，此時借尿遁就幫到手。

一個正常成年人的膀胱容量因人而異，大約在500至600毫升，即2盒紙包檸檬茶，極限是3盒，始終吃喝拉撒、人有三急，茲事體大，主人家無法對你有怨艾。

在此也介紹一下各種上廁所的表達，讓大家以備不時，可以適時向主人家講聲。香港人一般說「唔好意思，我去一下洗手間」、「唔好意思，我去一下toilet」，又或者「唔好意思，我去方便下」，但都流於行貨，不夠class；放水、交水費、解手、辦公之類「暗號」，又好像過於俗氣或文縐縐。若感覺用中文表達「上廁所」硬是有點難啟齒，那麼可選擇英文。

I need to go number one really badly（我真的需要小號一下），英文中number one是小號，number two是大號，你懂的；也可以說I have to relieve myself, will be back soon（我去解放一下，很快回來）；再文藝範一點，可以說nature is calling，上廁所就是一種自然生理反應，比喻挺到位的，亦可以說Excuse me, I have to answer nature's call，硬要直譯就是「我欲回應大自然的呼召」。

女士們有其他選擇，可以委婉說I would like to go powder my nose，本意解搽搽粉、補補妝，也就是去一下洗手間了；男士也有專門用語：I need to go shoot a lion（我去射隻獅子就回來），適合既幽默且自我感覺良好的男士。

最後，借尿遁都要有交帶，走了之後要向主人家解釋一下、say sorry，日後好相見，是顯淺處世技巧。新冠疫下，生活起變化，萌生更多應對日常生活之道，生活即是禪，求理不必入深山，但食完嘢要埋單，不要借尿遁。然而在疫情下，為了自己、家人朋友，不為香港以至國家抗疫添煩添亂，也是貢獻，模仿劉邦「善意」借尿遁，好過中招就論盡。君不見劉邦借尿遁後，大漢江山得以建立，大把世界！

反觀項羽，心地唔好搞鴻門宴，最終天時地利人和都無晒，落得四面楚歌，與虞姬悲歌：「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！」最後自覺無顏面對江東父老，在烏江自刎，死時只31歲。前車可鑑，大家不想中招歎奈何，就別群聚唱K歌。