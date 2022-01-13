新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 副刊版 2022/01/13 分享： 因應6點後禁堂食防疫措施，晚餐只能外賣自取，新鴻基地產旗下旺角的MOKO新世紀廣場、葵芳的新都會廣場以及元朗的YOHO MALL形點，由即日起齊推「安心抗疫消費三重賞」。除了可用積分換取外賣自取折扣劵 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 2022/01/12 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 2022/01/12 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 皇室堡╳文地貓新春市集 5大打卡熱點 肥貓店長駐場 2022/01/10 皇室堡╳文地貓新春市集 5大打卡熱點 肥貓店長駐場 港島香格里拉╳法國嬌蘭 新春下午茶迎新歲 2022/01/10 港島香格里拉╳法國嬌蘭 新春下午茶迎新歲 Vive Cake Boutique聯乘LuLu the Piggy 推蛋糕及下午茶 2022/01/10 Vive Cake Boutique聯乘LuLu the Piggy 推蛋糕及下午茶 著數優惠 商場 疫情