新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券

因應6點後禁堂食防疫措施，晚餐只能外賣自取，新鴻基地產旗下旺角的MOKO新世紀廣場、葵芳的新都會廣場以及元朗的YOHO MALL形點，由即日起齊推「安心抗疫消費三重賞」。除了可用積分換取外賣自取折扣劵

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