廣東人飲茶文化源遠流長，從民國時代「一厘館」茶寮（主要供應勞動階層廉價茶水），到繁榮香港陸羽茶室（不少老闆大亨雲集的老牌茶樓），吃的是廣東點心而喝的當然是茶，品質不同但性質大同小異，一盅兩件事小，溝通文化事大，不管是師奶交換是非、商人交換秘密，抑或文人交換詩詞歌賦，都可能在一盅兩件見證下進行。

故此，當政府宣布未有接種疫苗者不能上茶樓時，市民反應極大，不少長者熱情地排隊接種疫苗，有記者訪問原因，長者們坦然回答：「為了要去飲茶便來接種！」

長者們早已知道，六十歲以上染上新冠病毒的死亡率，比年輕一族高出九十五倍，也知道年長的抵抗力較弱，更容易染病，尤其是住在老人院的。香港之前已有不少案例，但偏偏長者是接種率最低的群組，六十歲以上接種的總劑量僅兩成，若問不接種原因便多籮籮，有說是因血壓糖尿，也有說是想先看年輕人反應如何再決定，更有相信不到外地旅遊便不需要接種，總體是藉口多於原因。

一招「不打針無茶飲」，各種憂慮一掃而空，大家即時爭氣打針，政治行政管理金句：「Carrot and Stick」（紅蘿蔔加杖棒），或廣東俗語：「敬酒唔飲，飲罰酒」，相似意念是以誘因或懲罰，作改變人民行為的主要方法，政府動用千萬宣傳費，也不及一招飲茶有效。

不妨雙管齊下，加招誘因，打完兩針便贈蝦餃一籠。