在社交媒體看到有人以中國書法寫了這樣的揮春：「有啖好食」、「有碇好去」，或多或少反映小市民的願望。以前太平盛世，過年祝福語通常是「財源廣進」、「橫財就手」、「恭喜發財」，曾幾何時，在這個地方以「財」去祝福人家，可能是最大公因數，香港那時得以那麼繁盛，由漁港變成國際金融大都會，皆因聚集了很多為「財」拼搏的人。那時的光景，對照現時小市民但求新一年「有啖好食」，是很強烈的對比。但面對變種病毒Omicron疫情，大家各自做好本份是應該的，個人層面上，暫時「無啖好食」實屬閒事，為大局自律共同抗疫更加重要。

個人層面「無啖好食」，只是享受、娛樂指數少了而已，非關存亡；但現時真正「無啖好食」的，是飲食業界。自新冠疫情反覆蔓延兩載，已苦不堪言，有不少已捱不住而關門大吉。後來好不容易才捱到疫情稍稍紓緩，業界從業員亦非常配合，要打針的馬上打齊針，亦有不少食肆有職員在門口把關、確保食客掃了「安心出行」、量妥體溫才准進入。現在晚間不能堂食，生意大減，生計也成問題。但現時疫情已進入第五波，確實不宜太多人群聚集；對於飲食業的艱難，我深表同情。

有食肆老闆還跟我說：「去年十二月以為疫情降溫，業主立即嗌要加租，還要加三成，而我則剛剛簽了這新租約……」我聽到那份無奈和無力感。另一老闆說：「我哋已盡晒力，積極配合，但係都難逃劫數！唉！」業界做齊做足，一步都不敢甩漏，然後發現原來竟然有人可公然不掃「安心」碼、不戴口罩滿場飛，其心情可以想像，所以我很明白，他們夾雜很多情緒的因由。

食肆現時生意大減，團年飯和春茗看來不存寄望，但租要照交，真是苦不堪言。因此，這段時間，我很勤力地叫外賣，大小店也幫襯，因為各行各業有啖好食，這個社會才會個個有啖好食。