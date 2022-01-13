Android版Gmail App 下載量破100億次 行政人員版 2022/01/13 分享： Gmail在2004年成立，一直都是全球用戶較常使用的電郵服務之一。Android版Gmail App總下載量近日突破100億次，成為Google Play商店有史以來，第4個達到這里程碑的App。 而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 今日 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 2022/01/12 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 2022/01/12 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 自動調酒機械人 5月上市售2340元 2022/01/11 自動調酒機械人 5月上市售2340元 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 2022/01/11 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 Android Gmail 手機Apps 科技行業 IT技術 Google Play YouTube Google Maps 服務 Google