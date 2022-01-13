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Android版Gmail App 下載量破100億次

行政人員版 2022/01/13

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Gmail在2004年成立，一直都是全球用戶較常使用的電郵服務之一。Android版Gmail App總下載量近日突破100億次，成為Google Play商店有史以來，第4個達到這里程碑的App。

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欄名 : 科技新知

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