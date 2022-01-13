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Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音

行政人員版 2022/01/13

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在使用電腦進行會議期間，突如其來彈出通知信息，令你感到困擾嗎？微軟近日對外媒ZDNet確認，將於2月更新Microsoft 365工具套件，用戶到時就能對通知進行靜音設定。

微軟表示，在會議期間接收通知

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欄名 : 科技新知

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