Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 行政人員版 2022/01/13 分享： 在使用電腦進行會議期間，突如其來彈出通知信息，令你感到困擾嗎？微軟近日對外媒ZDNet確認，將於2月更新Microsoft 365工具套件，用戶到時就能對通知進行靜音設定。 微軟表示，在會議期間接收通知 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android版Gmail App 下載量破100億次 今日 Android版Gmail App 下載量破100億次 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 2022/01/12 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 2022/01/12 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 自動調酒機械人 5月上市售2340元 2022/01/11 自動調酒機械人 5月上市售2340元 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 2022/01/11 Canon列印機缺芯片 無法偵測墨水剩餘量 科技行業 科技硬件 科技軟件 Microsoft 商業 IT技術