日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 行政人員版 2022/01/13 分享： 【本報訊】日本Yahoo宣布在4月1日起，進一步放寬員工的遙距辦公要求，並增交通及工作津貼上限，讓員工實現「全國工作」，偶爾按需要可乘特急列車或航機回公司。 日本Yahoo早在2014年起實行遙距辦公模 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 2022/01/12 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 2022/01/11 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 2022/01/10 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 2022/01/07 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 2022/01/06 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 疫情 日本 交通 Yahoo 交通津貼 社會民生 商業 日圓