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日本Yahoo實現 僱員「全國工作」

行政人員版 2022/01/13

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【本報訊】日本Yahoo宣布在4月1日起，進一步放寬員工的遙距辦公要求，並增交通及工作津貼上限，讓員工實現「全國工作」，偶爾按需要可乘特急列車或航機回公司。

日本Yahoo早在2014年起實行遙距辦公模

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欄名 : Good Job Insight

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