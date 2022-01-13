楓林花園三期垂直傳播 B室住客撤離 初確裝修工 曾赴豪宅裝修無戴口罩 港聞版 2022/01/13 分享： 第5波疫情下，變種新冠病毒Omicron再入侵民居，繼大埔美新大廈之後，北角楓林花園第三期亦出現垂直傳播。該廈6B室的中信證券48歲男職員前日確診後，其同住83歲母親及居9B室的32歲男裝修工人昨亦初 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 屯門檢測站千人排隊 市民等逾5小時 今日 屯門檢測站千人排隊 市民等逾5小時 天水圍新都醫務中心 打過期復必泰 今日 天水圍新都醫務中心 打過期復必泰 康文署：未容許員工在家工作 今日 康文署：未容許員工在家工作 你可能感興趣 屯門檢測站千人排隊 市民等逾5小時 今日 01:00 屯門檢測站千人排隊 市民等逾5小時 天水圍新都醫務中心 打過期復必泰 今日 01:00 天水圍新都醫務中心 打過期復必泰 康文署：未容許員工在家工作 今日 01:00 康文署：未容許員工在家工作 疫情 口罩 袁國勇 北角 百福花園 翠林邨 高俊苑 豪宅