第5波疫情下，變種新冠病毒Omicron再入侵民居，繼大埔美新大廈之後，北角楓林花園第三期亦出現垂直傳播。該廈6B室的中信證券48歲男職員前日確診後，其同住83歲母親及居9B室的32歲男裝修工人昨亦初

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