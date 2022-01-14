Louis Vuitton 閃亮的勇氣 副刊版 2022/01/14 分享： 現在穩坐世界超牌Louis Vuitton（LV）腕錶及珠寶藝術總監的Francesca Amfitheatrof，從Tiffany＆Co.轉至為LV作設計幕僚，首個出征以Riders of The ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 2022/01/07 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 不如Nice Try 男界配飾 2021/12/24 不如Nice Try 男界配飾 花．鳥．風．月Tiffany & Co. 2021/12/17 花．鳥．風．月Tiffany & Co. L'ECOLE珠寶展 尋找Lacloche世家的足迹 2021/12/10 L'ECOLE珠寶展 尋找Lacloche世家的足迹 Dior用羅盤玫瑰焊接潮流方向 2021/11/19 Dior用羅盤玫瑰焊接潮流方向 珠寶 消費資訊 消費種類 LOUIS VUITTON 法國