半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 副刊版 2022/01/14 分享： 虎年就快來臨，仍然未知可否出外吃一個安心團年飯的時候，惟有搜羅一些賀年糕點，自用或送禮。半島精品店特別推出「虎虎生威」賀年禮品系列，看着那可愛的老虎頭，在新冠疫情陰霾下，為這喜慶節日帶來一點會心微笑。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 2022/01/03 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 2021/12/17 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 2021/12/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0 2021/12/06 【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0 【Good Food，Good Mood@iM網欄】香港分子料理始祖 Bo Innovation 2021/11/29 【Good Food，Good Mood@iM網欄】香港分子料理始祖 Bo Innovation 農曆新年 蘿蔔糕 酒店 食品 尖沙咀 銅鑼灣 咖啡 火鍋 希慎 普洱