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半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋

副刊版 2022/01/14

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虎年就快來臨，仍然未知可否出外吃一個安心團年飯的時候，惟有搜羅一些賀年糕點，自用或送禮。半島精品店特別推出「虎虎生威」賀年禮品系列，看着那可愛的老虎頭，在新冠疫情陰霾下，為這喜慶節日帶來一點會心微笑。

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欄名 : Food

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