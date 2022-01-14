Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 副刊版 2022/01/14 分享： 為迎接農曆虎年的來臨，Johnnie Walker特別聯乘中國著名藝術家江杉，為旗下3款威士忌設計農曆新年限量版。以珍稀的威士忌，配合獨特而精緻的禮盒及瓶身設計套裝，盛載着滿滿的祝福寄語，鼓勵大家新的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 2021/12/31 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 2021/12/17 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 2021/11/26 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 2021/11/12 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 2021/10/15 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 品牌 設計 上海 農曆新年 倫敦 時尚 文學 節慶 威士忌 生肖