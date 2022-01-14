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Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲

副刊版 2022/01/14

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為迎接農曆虎年的來臨，Johnnie Walker特別聯乘中國著名藝術家江杉，為旗下3款威士忌設計農曆新年限量版。以珍稀的威士忌，配合獨特而精緻的禮盒及瓶身設計套裝，盛載着滿滿的祝福寄語，鼓勵大家新的

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欄名 : Wine

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