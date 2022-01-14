將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑

疫情下本地團叫停、公共場所也暫時關閉，外出要特別小心，不如做做運動強身健體，加強自身免疫力，才能對抗病毒，踩單車是不錯的選擇。將軍澳景林商場近日大變身，換上了單車主題，更有單車學校、單車用品店及租單車

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