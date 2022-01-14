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台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨

副刊版 2022/01/14

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今個虎年，台灣最萌老虎插畫角色「小勞撫」來港歡度新春佳節，即日起至2月20日期間，葵興life @ KCC舉行「Chill有『梗』新春裝置及市集」。除了有7大打卡位，更會舉行「台灣新春市集」及「文青新

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欄名 : 新鮮熱辣

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