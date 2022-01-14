台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨 副刊版 2022/01/14 分享： 今個虎年，台灣最萌老虎插畫角色「小勞撫」來港歡度新春佳節，即日起至2月20日期間，葵興life @ KCC舉行「Chill有『梗』新春裝置及市集」。除了有7大打卡位，更會舉行「台灣新春市集」及「文青新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 今日 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 今日 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 2022/01/13 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 2022/01/12 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 2022/01/12 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 活＠KCC life@KCC 商場活動 農曆新年 台灣