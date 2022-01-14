我很喜歡周伯通，總覺得他老頑童外表下，其實最心水清、最有智慧。他武功高強，卻能參透世情，寧願自得其樂、遊山玩水，也不願牽涉江湖事。眼看其他武林中人鬥生鬥死個個要做「冧巴溫」，周伯通「睬你都傻」，來一個「走先喇係咁先喇」即閃式消失，吃喝玩樂去也。

有人就有江湖，有江湖就有是非、爭鬥，甚至批鬥，但有些人是樂在其中的。始終，功名利祿對某些人是非常吸引的，亦是其人生最大的推動力，不入江湖，難奪功名。或有些人有很強要人認同的需要，所以爭餐死／鬥餐死／做餐死，就是為了要得到「我至叻」的外在認同。中中庸庸或中中上上之輩，自覺不差，才會心有不甘，才想急於要爭一口氣不讓別人看不起。武功造詣已達「天下五絕」之首的周伯通，有底氣自然毋須爭口氣，有我行我素、話之你的本錢和本事，就毋須靠別人認同去肯定自己。

有些則自以為是為正義而戰，當正對家為邪，還以為自己身負降魔伏妖之大重任。但世間事，哪有歸邊的對與錯，又或一邊全白，另一邊全黑呢？若把鏡頭拉闊遙距去看，敵對兩邊都帶着英雄式的悲壯感，以為真理必定站在己方，義憤填膺，自己才是為正義而戰的一方，但當兩邊指摘對家時，全都面目猙獰毫不留情，而自己的偏差、盲點，卻全看不見。從周伯通視覺看他們，何其無謂兼可笑，皆因兩邊其實都只是被舞弄的棋子而不自知。

周伯通的智慧在於，他洞悉人性與世情之荒謬和醜陋，既不勞氣、亦不說破，明白江湖，然後超越江湖，你有你鬥、我有我玩，外在逍遙、內裏瀟灑。周伯通的睿智，對身處任何時空的人，都有點啟發。