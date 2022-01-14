8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 副刊版 2022/01/14 分享： 鄰近港鐵宋皇臺站的8度海逸酒店將於本周六起延長假日自助午餐時間至下午5時59分。於酒店eShop預訂更可享8折優惠（成人$367.2）。 在自助餐中，賓客可享用每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 今日 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨 今日 台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 2022/01/13 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 2022/01/12 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 2022/01/12 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 日本 酒店 德國 法國 農曆新年 銅鑼灣 蛋 甜品 海鮮 蛋糕