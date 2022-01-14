8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠

鄰近港鐵宋皇臺站的8度海逸酒店將於本周六起延長假日自助午餐時間至下午5時59分。於酒店eShop預訂更可享8折優惠（成人$367.2）。

在自助餐中，賓客可享用每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生

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