KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 副刊版 2022/01/14 分享： 踏入2022年，日本KITKAT的京都古店風限定店，於銅鑼灣時代廣場登場，更橫跨整個農曆新年及情人節（即日至2月15日）。 京都古風店分成3個打卡區域：本館、別館及鳥居。本館主要賣日本直送新年雜錦禮盒， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 今日 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨 今日 台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 2022/01/13 新地3商場齊推抗疫消費優惠 會員積分有折及賞一田禮券 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 2022/01/12 Oisix直送東瀛禮盒 早鳥預購最高享85折優惠 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 2022/01/12 龍島春日節慶花卉主題 朱古力及曲奇賀歲禮盒 日本 酒店 德國 法國 農曆新年 銅鑼灣 蛋 甜品 海鮮 蛋糕