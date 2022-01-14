KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店

踏入2022年，日本KITKAT的京都古店風限定店，於銅鑼灣時代廣場登場，更橫跨整個農曆新年及情人節（即日至2月15日）。

京都古風店分成3個打卡區域：本館、別館及鳥居。本館主要賣日本直送新年雜錦禮盒，

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