「洪門宴」有人認為是大件事，也有人相信是小事。姑勿論事件影響多大，把不同人等的責任釐清，還各人一個公道，才可使社會較為和諧，我們也可從此檢討如何改進抗疫策略。

我認識洪為民，但不熟，他是我Facebook上的朋友，也曾在有關前海的論壇上碰過面。有份參加「洪門宴」的官員及大部分立法會新晉議員，我並無私交，科技大學有兩位副校長在宴會中短暫逗留，他們是舊同事，我當然認識。說了這麼一大堆，是要講清楚，我可用旁觀者角度看此事。

先搞清事件的來龍去脈。有些我不知道的，也曾問過一些有在宴會出現的立法會議員。

據我所知，洪為民是IT人出身，是人大代表、香港選委，職務是前海香港聯絡官，難以說他是商界，官商勾結用詞不當；他也算不上是政圈的名流大人物，官員議員毋須跑去奉承，但他熟悉與前海有關的人脈，香港政商界日漸認識前海的重要性，與他保持關係，當他是「盲公竹」，則十分合理。

晚宴是自助餐，看其格局，是私人宴會，不是公費的，宴會也難以歸類為可吸引為食之人的豪門夜宴；宴會雖在1月3日，但邀請在一個多月前已發出，發請柬時香港尚未感覺到Omicron的重大威脅。

1月3日當天，是立法會的宣誓日，對新晉議員來說，這是人生新一頁的開始，晚上利用個這機會敘一敘，是人之常情，況且洪為民是選委，赴宴的議員中，有17人是選委界別的，也許他們的出現，有謝票的含意。

無及早警告 抗疫負責人更遲鈍

林鄭月娥說在1月3日當天，她曾勸喻過官員（我相信是司局長級官員）不要參加人多的宴會，有去赴宴的官員，絕大部分應不知她有此勸喻；政府在1月5日才公布一系列更多限制的抗疫政策，1月3日赴宴並無違反任何指引，若說他們的敏感度不足，倒不如說具體抗疫的負責人更遲鈍，大家按着指引行事，若1月3日赴宴有問題，為何不及早警告？

綜上所述，我看不到赴宴的賓客有何過失，尤其是那些職務上與前海有關、跑到那裏禮貌上打個招呼的人；因另有要事要辦，或是見到人太多勢色不對，急急離去的，更是何罪之有？社會中素有一些反精英的民粹主義情緒，政府或傳媒若迎合此等情緒，把赴宴者都當賊辦，則是使人失望的。

有沒有人要負起一點責任？是要負的，但也不應是人頭落地的事。據說赴宴者可能有200多人，遠遠超過該D級餐廳的容量，也許主人家是一早廣發請柬，邀約的人甚多，他可能以為不會這麼多人來，來到的也不會留下吃完再走；人算不如天算，元旦過後不少人或仍有holiday mood，賓客人數便多於預期了。當然，這只是猜測，若主人家是故意逼爆現場的，他的責任便更大一點。

網上流傳的照片中，有一張是主人家不戴口罩、全情投入唱歌的，背景中也有些人不戴口罩。這照片所記錄的，確是不當行為，在沒有保護設施下，為何敢除下口罩唱歌？我查問過一位赴宴者，此照片的背景確是現場，這責任推不掉。

倘無計算入場人數 餐廳也須受罰

餐廳也有責任，它有沒有堅持賓客都掃描過「安心出行」二維碼後才放行？有沒有計算入場人數？若沒有，應該受罰，以警戒其他食肆。

在此事中，我們也可看到，香港人是社交動物，而且頗為「為食」，有東西吃的聚會，頗能吸引人參加。這種文化或是源於香港家居面積細小，大家不慣在家中宴客，要與朋友相聚，大多會找間食肆。

這本來不利抗疫，但其實也可把它化為積極因素：近日政府宣布了新政策，2月24日起若無證據打過至少一劑疫苗，便不許到食肆進食。這招是有些效果的，排隊去打針的人應聲猛增。

增加打針誘因 抵銷僥倖心態

這點在經濟學中亦大有講究，人口中有一部分人賭性十足，若不打針有低概率會中招甚至死亡，他們卻不怕風險、心存僥倖，不會理會低概率的死亡，所以不去打針；但現在若不打針，有極高或甚至百分百的概率不能去飲茶，這還了得？所以他們趕緊排隊打針。

打針及檢驗都是重要的抗疫工具，前者尤其重要，政府的決策人便是不懂經濟、不懂提供誘因激勵市民打針，寄望於他們以生命為重，結果只能說服一部分人，而不是全部。政策上多加誘因，例如不打針便不能領取5,000元、將來不打第二針便不能飲茶等等，每一招都可針對不同人等，若仍不夠，大可強制。

現在打針情況雖好轉，但每天打針人數也只是4萬左右，打第一針的不足2萬，依然遠遠不夠，若還不能加強激勵或強制，疫情還是會沒完沒了。人人都打了針，社交活動可放寬，政府不敢作為，才應為疫情負起最大責任。

▲ 接種疫苗是重要的抗疫工具，政府應在政策上多加誘因，鼓勵市民打針。（資料圖片）