BYOB 「派對王」約翰遜今次危乎？

疫情下香港的「洪門宴」生日party群聚,有確診者出席,有何後續影響成為全城關心焦點;英國首相約翰遜就更大件事,前天終承認在唐寧街10號首相府搞超出防疫規定人數的party,現在相位危危乎。有人說笑,今天在英國人眼裏,約翰遜已經變成Boris Party King Johnson(鮑里斯.派對大王.約翰遜)。

話說這件「10號派對」(No.10 party)事件的高潮在本周一,英國傳媒爆出取得的電郵,顯示約翰遜私人秘書在前年5月20日、當地首次因疫情封城期間,發電郵邀請首相府幕僚及職員,出席在首相府花園舉行的派對。私人秘書在郵件中寫道:「經歷一段非常忙碌的時期後,我們覺得今晚可以充分利用宜人的天氣,在保持社交距離情況下,在唐寧街10號花園一起喝一杯,請於下午6時開始加入我們,並自帶酒水(bring your own booze)。」郵件證實了首相府花園的確開了party,據媒體了解,當晚有大約40人出席。

當時英國疫情嚴峻,有一系列限制群聚措施,就在當天party開始前1小時,文化大臣還在記者會叫人「保持2米距離下,可在戶外見一見家庭成員以外的人」,當時規定不許2人以上聚集,也就是禁止大型集會,防疫措施是約翰遜領導的政府制定的,那麼這不就是「只許州官放火,不許百姓點燈」嗎?

約翰遜前天承認自己也出席party,但只是25分鐘。話雖如此,這位25分鐘的Party King Johnson,畢竟才是life of the party呢,不是說「聚會生活」甚麼的,life of the party是「聚會核心人物」的習慣用語。

英國人都怒了,不少人在網上發帖曬出2020年5月老百姓過得有多慘,襯托約翰遜開party的行為有多爛,有人寫「People died…they broke rules to have wine」。

在英國,搞party通常主人家會在邀請函寫明客人需否自攜酒水,香港人有時會用BYOW(bring your own wine),英國人會說BYOB多一些,即bring your own booze,booze解含酒精飲品,約翰遜私人秘書的郵件就如是。

BYOB也可以解bring your own beer,或bring your own bottle,雖然主人家多數會準備酒水和零食,但禮貌上還是自己帶酒,在party喝自己帶的酒;自帶酒另一理由,是酒也不便宜,外國人包括英國人用行動把AA制概念,深入到每個環節上去。

AA制,英文可以說fifty-fifty,一人一半很易明,又或者split the bill,字面意思就是「平攤費用、分開付帳」,可以簡單說let's split;英國人則喜歡講Go Dutch,當然不是字面意思「去荷蘭」,而是各付各的。

早期荷蘭是海上強國,貿易發達,世界各地商人到荷蘭進行交易,流動性很大,一個人請另一個人吃飯,被請的人可能這輩子也碰不到了,所以為了大家都不吃虧,精明的荷蘭人就用「自己俾自己」的方式埋單;同為海洋大國的英國與荷蘭「唔啱牙」,而且打過仗,英國人看荷蘭人不順眼,諷刺他們「孤寒成性」,於是有了Let's go Dutch的說法,形容自己埋單。

其實,荷蘭人以前很威猛,我日後或可分享一下,至少英國人那句bring your own booze,booze這個字其中一說就來自荷蘭語búsen,意思是狂飲或買醉,進入英文後變成bouse,再變為booze。

英國人喜歡「高級黑」,即講語言技巧但居心叵測的抹黑,除了黑荷蘭人,還針對法國人。我昨天談到借尿遁,英文有句差不多的「to take a French leave from the party」,不是指法國人離開派對,而是偷偷溜走或不辭而別的意思。據說17世紀時的法國社交活動,如果有人想提早離開,不一定要向主人告辭,英國人對此做法十分不以為然,而且英法有世仇,因此創造出這種說法,代表負面的「偷溜」,又嘲弄一下法國人。

一向言詞犀利的約翰遜,今天不是「高級黑」,而是真的很「黑」,只怪自己處事不力,又得罪人多,連身邊有資格看首相府電郵的人都背叛,變了過街老鼠。

在英國,今天恐怕連BYOB這個用語都「生人勿近」,bring your own booze、bring your own beer、bring your own bottle都不大好說出口;然而環保加上在疫情下減少接觸,bring your own bottle(自備水樽)、bring your own bag(自備購物袋)、bring your own box(自備餐盒),還是需要的。今天如果不是WFH(work from home),外國更多人在辦公室bring your own device(BYOD),帶自己的設備例如手提電腦上班。

約翰遜連環撒謊 被諷serial liar

至於Party King Johnson是否可以繼續在唐寧街上班,就有點難講。他今次沒有選擇以唸牛津大學時當牛津辯論社(Oxford Union)主席的口才,以幽默方式回應他人的質疑,反而表現左閃右避令人生疑,好像是向人講NOYB(none of your business)似的。

英國很多輿論指出,今次問題不單只在首相帶頭違反抗疫,還是不只一次開party群聚,約翰遜次次都迴避問題,有人以serial killer(連環殺手)比喻,他連環撒謊,是一個serial liar(連環「撒手」)。

約翰遜小時候志願是做king of the world(世界之王),今天先當上聚焦眾人目光的king of the party,或者life of the party,只是他不知是否忘了BYOB(bring your own brain),今次不知會否party over(玩完)?

▲ 英國首相約翰遜日前被傳媒爆料,指其私人秘書於前年當地因疫情封城期間,於首相府花園舉行派對,約翰遜前日於國會接受議員質詢時,終於承認有出席派對,並為此道歉。(法新社圖片)