BYOB 「派對王」約翰遜今次危乎？

疫情下香港的「洪門宴」生日party群聚，有確診者出席，有何後續影響成為全城關心焦點；英國首相約翰遜就更大件事，前天終承認在唐寧街10號首相府搞超出防疫規定人數的party，現在相位危危乎。有人說笑，今天在英國人眼裏，約翰遜已經變成Boris Party King Johnson（鮑里斯．派對大王．約翰遜）。

話說這件「10號派對」（No.10 party）事件的高潮在本周一，英國傳媒爆出取得的電郵，顯示約翰遜私人秘書在前年5月20日、當地首次因疫情封城期間，發電郵邀請首相府幕僚及職員，出席在首相府花園舉行的派對。私人秘書在郵件中寫道：「經歷一段非常忙碌的時期後，我們覺得今晚可以充分利用宜人的天氣，在保持社交距離情況下，在唐寧街10號花園一起喝一杯，請於下午6時開始加入我們，並自帶酒水（bring your own booze）。」郵件證實了首相府花園的確開了party，據媒體了解，當晚有大約40人出席。

當時英國疫情嚴峻，有一系列限制群聚措施，就在當天party開始前1小時，文化大臣還在記者會叫人「保持2米距離下，可在戶外見一見家庭成員以外的人」，當時規定不許2人以上聚集，也就是禁止大型集會，防疫措施是約翰遜領導的政府制定的，那麼這不就是「只許州官放火，不許百姓點燈」嗎？

約翰遜前天承認自己也出席party，但只是25分鐘。話雖如此，這位25分鐘的Party King Johnson，畢竟才是life of the party呢，不是說「聚會生活」甚麼的，life of the party是「聚會核心人物」的習慣用語。

英國人都怒了，不少人在網上發帖曬出2020年5月老百姓過得有多慘，襯托約翰遜開party的行為有多爛，有人寫「People died…they broke rules to have wine」。

在英國，搞party通常主人家會在邀請函寫明客人需否自攜酒水，香港人有時會用BYOW（bring your own wine），英國人會說BYOB多一些，即bring your own booze，booze解含酒精飲品，約翰遜私人秘書的郵件就如是。

BYOB也可以解bring your own beer，或bring your own bottle，雖然主人家多數會準備酒水和零食，但禮貌上還是自己帶酒，在party喝自己帶的酒；自帶酒另一理由，是酒也不便宜，外國人包括英國人用行動把AA制概念，深入到每個環節上去。

AA制，英文可以說fifty-fifty，一人一半很易明，又或者split the bill，字面意思就是「平攤費用、分開付帳」，可以簡單說let's split；英國人則喜歡講Go Dutch，當然不是字面意思「去荷蘭」，而是各付各的。

早期荷蘭是海上強國，貿易發達，世界各地商人到荷蘭進行交易，流動性很大，一個人請另一個人吃飯，被請的人可能這輩子也碰不到了，所以為了大家都不吃虧，精明的荷蘭人就用「自己俾自己」的方式埋單；同為海洋大國的英國與荷蘭「唔啱牙」，而且打過仗，英國人看荷蘭人不順眼，諷刺他們「孤寒成性」，於是有了Let's go Dutch的說法，形容自己埋單。

其實，荷蘭人以前很威猛，我日後或可分享一下，至少英國人那句bring your own booze，booze這個字其中一說就來自荷蘭語búsen，意思是狂飲或買醉，進入英文後變成bouse，再變為booze。

英國人喜歡「高級黑」，即講語言技巧但居心叵測的抹黑，除了黑荷蘭人，還針對法國人。我昨天談到借尿遁，英文有句差不多的「to take a French leave from the party」，不是指法國人離開派對，而是偷偷溜走或不辭而別的意思。據說17世紀時的法國社交活動，如果有人想提早離開，不一定要向主人告辭，英國人對此做法十分不以為然，而且英法有世仇，因此創造出這種說法，代表負面的「偷溜」，又嘲弄一下法國人。

一向言詞犀利的約翰遜，今天不是「高級黑」，而是真的很「黑」，只怪自己處事不力，又得罪人多，連身邊有資格看首相府電郵的人都背叛，變了過街老鼠。

在英國，今天恐怕連BYOB這個用語都「生人勿近」，bring your own booze、bring your own beer、bring your own bottle都不大好說出口；然而環保加上在疫情下減少接觸，bring your own bottle（自備水樽）、bring your own bag（自備購物袋）、bring your own box（自備餐盒），還是需要的。今天如果不是WFH（work from home），外國更多人在辦公室bring your own device（BYOD），帶自己的設備例如手提電腦上班。

約翰遜連環撒謊 被諷serial liar

至於Party King Johnson是否可以繼續在唐寧街上班，就有點難講。他今次沒有選擇以唸牛津大學時當牛津辯論社（Oxford Union）主席的口才，以幽默方式回應他人的質疑，反而表現左閃右避令人生疑，好像是向人講NOYB（none of your business）似的。

英國很多輿論指出，今次問題不單只在首相帶頭違反抗疫，還是不只一次開party群聚，約翰遜次次都迴避問題，有人以serial killer（連環殺手）比喻，他連環撒謊，是一個serial liar（連環「撒手」）。

約翰遜小時候志願是做king of the world（世界之王），今天先當上聚焦眾人目光的king of the party，或者life of the party，只是他不知是否忘了BYOB（bring your own brain），今次不知會否party over（玩完）？

▲ 英國首相約翰遜日前被傳媒爆料，指其私人秘書於前年當地因疫情封城期間，於首相府花園舉行派對，約翰遜前日於國會接受議員質詢時，終於承認有出席派對，並為此道歉。（法新社圖片）