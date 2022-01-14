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50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救

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黑客網絡攻擊不只針對企業，就連《FIFA》遊戲帳號都是重點目標之一。據Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成黑客目標，部分玩家無法登

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