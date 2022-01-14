50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 行政人員版 2022/01/14 分享： 黑客網絡攻擊不只針對企業，就連《FIFA》遊戲帳號都是重點目標之一。據Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成黑客目標，部分玩家無法登 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 今日 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 2022/01/13 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 Android版Gmail App 下載量破100億次 2022/01/13 Android版Gmail App 下載量破100億次 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 2022/01/12 工信部冀統一充電規格 或規管蘋果Lightning 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 2022/01/12 加州應對氣候危機 電動車措施涉476億 科技行業 電玩手遊 商業 黑客 英鎊