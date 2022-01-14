虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題

盡管新冠疫情繼續讓全世界焦頭爛額，但元宇宙（Metaverse）則是一片欣欣向榮的繁盛景象。無論是以NFT（非同質化代幣）形式投資虛擬藝術品和玩具，在Metaverse中購置地皮大興土木，又或是透過玩

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