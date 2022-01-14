虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題 行政人員版 2022/01/14 分享： 盡管新冠疫情繼續讓全世界焦頭爛額，但元宇宙（Metaverse）則是一片欣欣向榮的繁盛景象。無論是以NFT（非同質化代幣）形式投資虛擬藝術品和玩具，在Metaverse中購置地皮大興土木，又或是透過玩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 擁抱科技創新 為未來做準備 2022/01/07 擁抱科技創新 為未來做準備 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 2022/01/03 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 三星5G摺機 本年度Gadget之選 2021/12/31 三星5G摺機 本年度Gadget之選 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 2021/12/24 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 創科英雄出少年 優勝作品曝光 2021/12/20 創科英雄出少年 優勝作品曝光 科技行業 科技硬件 科技軟件 社會民生 元宇宙 IT技術 疫情 香港 人工智能 遊戲