勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 行政人員版 2022/01/14 分享： 【本報訊】美國去年出現大辭職潮，辭職人數逾4,000萬人，創歷史新高，勞動人口的短缺正改變就業市場生態。除疫情嚴峻外，低時薪和福利不足，都成為員工離開勞動市場的原因。 美國私營部門工作質量指數（JQI） ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 2022/01/13 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 2022/01/12 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 2022/01/11 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 2022/01/10 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 2022/01/07 美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 科技行業 科技硬件 科技軟件 投資策略 疫情 經濟 美國 就業 人工智能 機械人