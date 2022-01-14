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勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？

行政人員版 2022/01/14

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【本報訊】美國去年出現大辭職潮，辭職人數逾4,000萬人，創歷史新高，勞動人口的短缺正改變就業市場生態。除疫情嚴峻外，低時薪和福利不足，都成為員工離開勞動市場的原因。

美國私營部門工作質量指數（JQI）

...

欄名 : Good Job Insight

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