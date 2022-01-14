商場抗疫美食優惠 三餐堂食外賣選擇多

最近為咗抗疫，大家都要減少外出，黛安知道，好多商場都推出咗外賣優惠，同大家一齊共度時艱。黛安聽公關姊妹講，恒基地產旗下7大商場嘅「H‧COINS綜合會員計劃」，昨日（13日）起會向所有合資格H‧COINS會員，送出$20恒基地產旗下商場餐飲電子禮券一張，禮券可以喺每晚6時起，到超過100間參與商戶使用外賣自取餐飲服務。

MegaBox即日起亦推出「美饌多重賞」，聯同28間餐廳提供低至5折嘅外賣優惠，仲有現金券回贈，只要喺餐廳消費滿$100或$200，即送$10或$20麥當勞現金券；而Mega Club會員即日起喺商場食肆消費滿$100或以上，憑收據登記積分仲可獲Mega Club 3倍積分㖭。

另外，iSQUARE國際廣場即日起至1月20日，亦會推出「午市堂食及外賣自取／晚市外賣自取獎賞」換領活動，喺「尊尚食府」或「餐廳」，午市堂食及外賣自取消費滿$200或以上，即送$50 iCOUPON現金券，每日名額40個；晚上6點後的外賣自取，買滿$100或以上亦會送$50 iCOUPON現金券，每日名額20個。

一日三餐都有好多選擇，大家唔使擔心啦。

本文轉載自《晴報》

▲ iSQUARE國際廣場

▲ 恒基地產旗下7大商場