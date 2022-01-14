黃埔天地‧D2 Place‧領展 Shopping換利市封

黛安最近開始物色虎年嘅靚靚利市封，聽公關姊妹講，各大商場都推出咗充滿寓意嘅利市封，等大家可以開開心心過肥年！

例如黃埔天地今年首度邀請咗芬蘭藝術家Janine Rewell，為商場打造中西合璧嘅「黃埔招財潮喵過肥年」主題嘅新年裝飾，仲推出咗一套2款共8個嘅「一元復始萬象更新」利市封，寓意喜慶吉祥、幸福長壽，由本星期六（15日）起，顧客只要喺商場以電子貨幣消費滿$400或以上，就可以免費換領1包喇。

D2 Place今年除咗有年宵市集外，亦以「甜美多汁」又「豐盈飽滿」嘅清甜香橙、粉嫩蜜桃、金黃檸檬和緋紅櫻桃做設計靈感，推出「碩果豐收」利市封套裝，寓意生活甜美精采、年年豐收。即日起至31日，喺場內累積消費滿$800，即可免費換領1套12個利市封，將滿滿嘅祝福帶返屋企。

另外，領展亦推出咗4款如意吉祥新春接福利市封，分別印有喜鵲、金魚、牡丹和彩雲，寓意大展鴻圖、年年有餘、花開富貴和步步領先。姊妹話，即日起喺領展旗下指定商場或街市，以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，並登記做領展會員，就可以換領利市封1套或糖果盒1個，全部數量有限，換完即止㗎。

黛安都要話畀班好姊妹知，一齊去換領先得。

本文轉載自《晴報》

▲ 黃埔天地

▲ 領展

▲ D2 Place