  • 16°C
香港時間 : 2022114日 (五) 05:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日韓台越彩燈打造偽旅行 台灣「小勞撫」萌爆life@KCC

行政人員版 04:00 2022/01/14

分享：

疫情下無得去旅行，黛安好掛住台灣嘅美食同靚景。聽聞葵興life@KCC趁虎年將到，最近同台灣人氣插畫家SECOND筆下嘅最萌老虎「小勞撫」合作，即日起至2月20日，「小勞撫」會結合本地潮語打造多個打卡位，同時將珍珠奶茶、滷肉飯等美食收藏喺天台花園Green@KCC中，好似開台灣美食派對咁。

姊妹話，星期六（15日）至31日期間，凡喺life@KCC及joy@KCC，即日以電子貨幣消費每滿$100，即可獲印花一個，儲滿20個印章就可以換領限量新春福袋，福袋內有太陽餅、鳳梨酥啤酒等台灣美食㗎。

另外，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場，亦會聯手打造日韓台越嘅「彩燈『型』新春」，將4個旅遊熱點舉辦嘅傳統燈光慶典、活動，原汁原味咁呈現喺大家眼前，包括迎海薈嘅韓國首爾燃燈節、逸峯廣場嘅越南會安燈籠節、翔龍灣廣場嘅日本秋田竿燈祭，同埋港灣豪庭廣場嘅台灣平溪天燈節。藉住各地傳統燈飾節日祈願，為香港人送上無限祝福，仲可以打造一趟偽旅行㖭！活動期間喺場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，更可換領「新春賀年糕點禮券」或利市封禮品，同大家一齊喜迎虎年！

本文轉載自《晴報

迎海薈

港灣豪庭廣場

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 昇捷管理奪全港最佳保安服務獎175個 最佳保安員勇救企跳住戶
今日
昇捷管理奪全港最佳保安服務獎175個 最佳保安員勇救企跳住戶
八卦名利場 - CHOYA換新裝 「一年熟成本格梅酒」一試難忘
今日
CHOYA換新裝 「一年熟成本格梅酒」一試難忘
八卦名利場 - 黃埔天地‧D2 Place‧領展 Shopping換利市封
今日
黃埔天地‧D2 Place‧領展 Shopping換利市封
八卦名利場 - 「百變小櫻Clear咭」特別版八達通 銀包客戶即日起可預定
今日
「百變小櫻Clear咭」特別版八達通 銀包客戶即日起可預定
八卦名利場 - 合味道紀念館至筍優惠 特價買日清80款食品
今日
合味道紀念館至筍優惠 特價買日清80款食品

上一篇文章

CHOYA換新裝 「一年熟成本格梅酒」一試難忘

下一篇文章

黃埔天地‧D2 Place‧領展 Shopping換利市封
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？