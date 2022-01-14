日韓台越彩燈打造偽旅行 台灣「小勞撫」萌爆life@KCC

疫情下無得去旅行，黛安好掛住台灣嘅美食同靚景。聽聞葵興life@KCC趁虎年將到，最近同台灣人氣插畫家SECOND筆下嘅最萌老虎「小勞撫」合作，即日起至2月20日，「小勞撫」會結合本地潮語打造多個打卡位，同時將珍珠奶茶、滷肉飯等美食收藏喺天台花園Green@KCC中，好似開台灣美食派對咁。

姊妹話，星期六（15日）至31日期間，凡喺life@KCC及joy@KCC，即日以電子貨幣消費每滿$100，即可獲印花一個，儲滿20個印章就可以換領限量新春福袋，福袋內有太陽餅、鳳梨酥啤酒等台灣美食㗎。

另外，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場，亦會聯手打造日韓台越嘅「彩燈『型』新春」，將4個旅遊熱點舉辦嘅傳統燈光慶典、活動，原汁原味咁呈現喺大家眼前，包括迎海薈嘅韓國首爾燃燈節、逸峯廣場嘅越南會安燈籠節、翔龍灣廣場嘅日本秋田竿燈祭，同埋港灣豪庭廣場嘅台灣平溪天燈節。藉住各地傳統燈飾節日祈願，為香港人送上無限祝福，仲可以打造一趟偽旅行㖭！活動期間喺場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，更可換領「新春賀年糕點禮券」或利市封禮品，同大家一齊喜迎虎年！

本文轉載自《晴報》

▲ 迎海薈

▲ 港灣豪庭廣場