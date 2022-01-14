上回談到，企業或品牌只要做好固本培元的工作，平時對員工、顧客和合作夥伴好，就不用擔心公關災難或網絡欺凌，甚至得到更多的同情和支持。

當然如果網絡欺凌發生在個人身上，便很難置之不理。

我也認為互聯網令世界變得更複雜。我成長的時候，也有校園欺凌，但只是很個別的事件，但現在在網絡上，在身份隱藏的情況下，欺凌也變得肆無忌憚。子女年幼時，我也的確很擔心他們遭受到網絡欺凌。

對於網絡欺凌，我也有過一些體驗。大概一年多前，集團旗下公司發生了一些事情，遭到一些網民攻擊，我的名字也曾出現在網絡論壇上。有同事跟我道歉，說不好意思連累了我。

我跟他說，這對我一點影響也沒有，如果他不說的話，我根本不知道。這事件甚至讓我發現，原來我的形象還不太差，沒有遭受到更無情的攻擊。我反而擔心他們的情緒，我着他們不要太沉浸於網絡的世界，只要不理會，事情很快便過。網絡的世界只是世界的一部分，不是世界的全部。

只要我們選擇不受傷害，這些言論便無法傷害我們，有時掩耳盜鈴或阿Q精神，也有其積極和正面的意義。

事件也印證了我一貫的看法，網絡攻擊對公司業務一點影響也沒有，公司去年獲得高增長，同事們將會有不錯的分紅。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》