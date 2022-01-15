發展商做足防疫措施 無懼疫情照推新盤 置業家居 2022/01/15 分享： 疫情在過去兩星期急劇變化，政府上周五即時收緊社交距離措施，消息指措施將延長14日，預計收緊的限聚將延至農曆年期間。 雖然如此，惟恒地亦無懼疫市繼續開盤，日前公布長沙灣映築首批開價，示範單位更於今日（15 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情急轉彎 推盤步伐放緩 2022/01/08 疫情急轉彎 推盤步伐放緩 2021樓市先升後回 明年仍存暗湧 2021/12/31 2021樓市先升後回 明年仍存暗湧 睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕 2021/12/25 睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 2021/12/18 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 2021/12/11 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 一手市場 映築 防疫措施 疫情 綠色生活 豪宅