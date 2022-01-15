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發展商做足防疫措施 無懼疫情照推新盤

置業家居 2022/01/15

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疫情在過去兩星期急劇變化，政府上周五即時收緊社交距離措施，消息指措施將延長14日，預計收緊的限聚將延至農曆年期間。

雖然如此，惟恒地亦無懼疫市繼續開盤，日前公布長沙灣映築首批開價，示範單位更於今日（15

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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