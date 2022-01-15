疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 置業家居 2022/01/15 分享： 【新盤拆局】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府陸續收緊社交距離措施，惟樓市暫未有明顯影響，特別一手市場，單日成交與去年底成交量相若，而且逾億豪宅成交持續，豪客入市未受影響。 回望2020年， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 映築全面睇 今日 映築全面睇 你可能感興趣 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 01:00 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 01:00 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 映築全面睇 今日 01:00 映築全面睇 最新專欄文章 更多 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 映築全面睇 今日 映築全面睇 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 2022/01/10 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 2022/01/10 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 一手市場 豪宅 疫情