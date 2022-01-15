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疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續

置業家居 2022/01/15

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【新盤拆局】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府陸續收緊社交距離措施，惟樓市暫未有明顯影響，特別一手市場，單日成交與去年底成交量相若，而且逾億豪宅成交持續，豪客入市未受影響。

回望2020年，

...

欄名 : 封面故事

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